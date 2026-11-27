انفجرت ناقلة نفط مخالفة بعد اصطدامها بلغم بحري أثناء محاولتها صباح اليوم الجمعة 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، العبور في المسار المحظور في مضيق هرمز، ما دفعت ناقلة نفط أخرى كانت ترافقها إلى التراجع والعودة بعد حادثة الانفجار.

وقالت العلاقات العامة التابعة للقوة البحرية في حرس الثورة الإسلامية في إيران في بيان: "حاولت ناقلتا نفط، صباح اليوم، العبور سرًا شمال جزيرة غنم، عبر المسار غير المصرّح به في مضيق هرمز، إلا أن إحداهما انفجرت إثر اصطدامها بلغم بحري، فيما اضطرت ناقلة النفط الأخرى التي كانت ترافقها إلى العودة".

وأشار البيان إلى أن عدد ناقلات النفط المخالفة التي تحاول العبور عبر المسار غير المصرّح به في مضيق هرمز شهد انخفاضًا حادًا خلال الأيام الماضية، معتبرًا أن ذلك "يدل على اقتدار وسيادة القوة البحرية في حرس الثورة المطلقة على شرق مضيق هرمز وغربه".



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