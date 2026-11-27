كلُّ من يتابع الأوضاع في لبنان، يلمس حجم التصعيد ضدّ المقاومة وأهلها، الصادر عن أهل السلطة، وفي مقدّمهم رئيس الجمهورية جوزاف عون، الذي ذهب بعيدًا في عدائه للمقاومة وإيران.

ففي كلامه الأخير في عيد الاستقلال، اعتبر أنّ "سلاح المقاومة أنهك أهله وبيئته وشعبه وبلده، وحمّلهم خسائر باهظة حين بات في خدمة قضايا غير لبنانية".

وقال حرفيًا: "عليكم التسليم بذلك، وعليكم تسليم السلاح". ولم تسلم الجمهورية الإسلامية من "رصاص عون الطائش"، إذ اعتبر أنّ "الصداقة بين لبنان وإيران لا تبيح لأيّ دولة التدخّل في قرارات الأخرى"، من دون أن يتطرّق إلى الدول والسفراء الذين يتدخّلون بشكلٍ سافرٍ في الشؤون الداخلية اللبنانية، بخاصةٍ التعيينات القضائية وسواها، ضاربين عرض الحائط بكلّ الأصول والأعراف الدبلوماسية.

التصعيد لم يبقَ مجرّد كلام

ومن يتابع الممارسات الأمنية والقضائية لسلطة بيروت إزاء المقاومة وبيئتها، بهدوءٍ وعقلٍ باردٍ، يدرك أنّها ترجمةٌ لتلك المواقف، وبخاصة توقيف خمسة شبّان كانوا يتجوّلون بسيارة جيب في منطقة شيرا - برحليون في قضاء بشري، على تخوم خراج بلدة بنهران في الكورة، وليس في جرود قضاء بشري، التي تبعد عشرات الكيلومترات عن مكان التوقيف، كما يروّج ويلفّق بعض الإعلام المأجور والسخيف.

ويا للمصادفة الغريبة أنّ قضاء السلطة أصدر مذكّرات توقيف بحقّهم وبحقّ سواهم، إثر زيارة الموفدين الأميركي والسعودي إلى بيروت في الآونة الأخيرة. كذلك صعّد عون في خطابه إثرها، إلى حدٍّ كسر فيه الجرّة مع المقاومة وأهلها.

غير أنّ هذه المقاومة، التي حرّرت الأرض وحمت السلم الأهلي على مدى عقود، لم تنزلق يومًا ولن تنزلق أبدًا إلى أيّ شكلٍ من أشكال "صراعات الزواريب"، ولم تنحدر في خطابها إلى مستوى أصوات الفتنة في لبنان.

تلك الأصوات التي تنتعش على رائحة الجرائم والفتن على مدى تاريخها، واستفحلت في خطابها التحريضي بقوة، بخاصةٍ في العقدين الفائتين، منذ ربيع العام 2005 حتى الساعة، حتى صار أصحابها أشبه بـ "غربان الموت".

وفي هذا السياق، أكّدت كتلة الوفاء للمقاومة، ومن منطقة راشكيدا في البترون المتاخمة لقضاءي بشري والكورة، أنّ "أهل المقاومة متجذّرون في هذه الأرض منذ أكثر من ألف عام، وحريصون عليها وعلى صيغة العيش الواحد، الذي لم ينخدش يومًا، مهما علت أصوات الفتنة والخطب التحريضية، والتاريخ يثبت ذلك بما لا يرقى إلى مستوى الشك، فلن تجدي نفعًا كلّ محاولات التضليل".

هذا الموقف أكّده النائب إيهاب حمادة في قاعة حسينية الزهراء في راشكيدا، في الساعات الفائتة، في حضور عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب رائد برو، ومسؤول منطقة جبل لبنان والشمال في حزب الله الشيخ محمد عمرو، وجمع حزبي وشعبي كبير.

حمادة حمل في كلامه موقفين واضحين وجازمين: الأول موجّه لأهل المقاومة وبيئتها في الشمال أنّهم ليسوا مكسر عصا لأيّ جهةٍ على الإطلاق، ولن تسمح المقاومة باستباحة سلطة بيروت لقرى الشمال وسواها بأوامر خارجية، في إطار الضغوط لدفعها إلى تقديم تنازلاتٍ لمصلحة المشروع الأميركي - الصهيوني في لبنان، فلن تسكت عن ذلك.

أما الرسالة الثانية، فهي موجّهة إلى مختلف أهالي مناطق بشري والكورة والبترون، ومفادها أنّ من حمى الكنائس والأديرة في الجنوب والبقاع واستشهد دفاعًا عنها، لا يمكن إلا أن يبقى على هذا العهد، وسيبقى كذلك، ولن يتأثّر بكلّ أصوات الفتنويين.

كذلك دعا حمادة وسائل الإعلام إلى زيارة المنطقة التي اعتُقل فيها الشبّان الخمسة، كي يشاهدوا بأمّ العين حدود هذه المنطقة وطبيعتها وواقعها الجغرافي.

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