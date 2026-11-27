لبنان
لبنان
الشيخ نعيم قاسم يوجّه رسالة إلى شباب التعبئة بمناسبة يوم التعبئة
15:40 |الشيخ قاسم: التعبوي يؤسس أينما كان ويبني ويتعلم ويدرس ويرعى عائلته وفي الوقت نفسه يتصدى للأعداء بتصميم
15:36 |الشيخ قاسم: يوم التعبئة هو يوم انطلاق تنظيم طاقات الشعب من مواقعهم العملية المختلفة في المجتمع
15:35 |الشيخ قاسم: تضحيات المجاهدين وأهل المقاومين الشرفاء كبيرة ولكنها ثمن العزة التي أردناها جميعًا
15:34 |الشيخ قاسم: التعبئة هي من إبداعات الإمام الخميني للاستفادة من كل طاقات الشعب ودعمها الإمام الخامنئي وساهم في تعزيز حضورها في لبنان السيد حسن نصر الله