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رسالة حجة الإسلام والمسلمين الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم إلى شباب التعبئة:

بسم الله الرحمن الرحيم

يوم التعبئة في 26 تشرين الثاني هو يومُ انطلاق تنظيم طاقات الشعب بشبابه ورجاله ونسائه وبراعمه، من مواقعهم العمليّة المختلفة في المجتمع، وهم الذين يساهمون في ميادين الجهاد والنهضة المجتمعية، ويتطوعون ببذل الأنفس والأموال تحقيقًا للاستقلال والتحرير والعزّة وحماية الأجيال على طريق الاستقامة.

التعبئة هي من إبداعات الإمام الخميني (قدّس سرّه) لتنظيم الاستفادة من طاقات كل أفراد الشعب، تابعها وأيّدها ودعمها الإمام الشهيد الخامنئي (قدّس سرّه)، وساهم في تعزيز تشكيلاتها وحضورها في لبنان سيد شهداء الأمة السيد حسن نصرالله (رضوان الله تعالى عليه) والشهداء الأبرار وجميع المضحين.

شباب التعبئة يلتزمون منهج الإسلام المحمدي الأصيل، تحت سقف الولاية، ويحملون راية الإمام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف). هم المجاهدون الاستشهاديون الذين يقتدون بسيد الشهداء الإمام الحسين (عليه السلام)، وينطبق على توصيفهم قوله تعالى: «... أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ».

قدّمتم أيها التعبويون حضورًا جهاديًا استثنائيًا في ميدان الجهاد والمقاومة، وكانت لكم مساهمة عظيمة في صمود مقاومتنا الأسطوري. «فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا». وتشهد الساحات ومواقع التضحية على اندفاعكم وشجاعتكم وثباتكم. عشنا معًا تألق أهلنا وعوائلنا وأولادنا الذين رفدوا التعبئة بقوة نورانية رآها الجميع، وهي مشعّة بالتضحية والأمل والثقة بالنصر.

إن تضحيات المجاهدين وأهل المقاومة الشرفاء وتضحياتكم كبيرة، لكنها ثمن العزة التي أردناها جميعًا.

معكم لن يتمكن العدو "الإسرائيلي" من البقاء على أرضنا محتلًا. استمروا في أعمالكم وجامعاتكم ومتاجركم وزراعة أراضيكم كما أنتم، وكونوا يقظين للدفاع حيث يستلزم ذلك. هذا النموذج من التعبئة لا يهزم. التعبوي يؤسس أينما كان، ويبني، ويتعلم، ويدرِّس، ويزرع، ويرعى عائلته، وفي الوقت نفسه يتصدى للأعداء بتصميم ووضوح وشجاعة. هذه التعبئة منصورة دائمًا بإذن الله تعالى.

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