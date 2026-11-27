لا تكمن الأهمية السياسية لخطاب رئيس الجمهورية، العماد جوزاف عون، في مناسبة إلقائه بقدر ما تكمن في السياق الذي أتى فيه. فالمناسبة ثابتة، وإلقاء كلمة رئاسية فيها تقليد ثابت أيضاً، لكن مضمونها متغير ومتصل بالتحولات الداخلية والإقليمية والدولية. ومن هذه الزاوية، ينبغي قراءة الخطاب باعتباره تعبيراً عن رؤية السلطة لطبيعة المرحلة وخياراتها في الصراع الدائر حول مستقبل لبنان.

أولاً: السياق الاستراتيجي للخطاب

أتى الخطاب في ظل عجز السلطة اللبنانية عن تحقيق إنجاز ملموس في مواجهة الاحتلال "الإسرائيلي". فلم يفضِ المسار الدبلوماسي، وفق المفهوم الذي تتبناه، إلى تحقيق الانسحاب أو وقف الاعتداءات وتدمير القرى الجنوبية أو تحرير المعتقلين اللبنانيين.

في المقابل، أظهرت المقاومة قدرة على الصمود في مواجهة الهجمة الأميركية "الإسرائيلية"، بما أحبط الرهانات على القضاء عليها أو إضعافها إلى المستوى الذي يسمح بإخضاعها سياسياً وأمنياً. وانسحب ذلك على مجتمع المقاومة الذي أظهر تماسكاً وثباتاً على خياراته، رغم الأثمان الباهظة التي دفعها، وفشل محاولات تأليبه على المقاومة وتحويل معاناته إلى عامل ضغط عليها.

وتتصل هذه المعطيات بإقرار كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين "الإسرائيليين" بأن التخلص من حزب الله لا يمكن أن يتحقق بالوسائل العسكرية وحدها، وإنما يتطلب مساراً طويل الأمد تتكامل فيه الأدوات السياسية والأمنية والاقتصادية والنفسية والإعلامية.

في ضوء ذلك، تكتسب مواقف السلطة اللبنانية أهمية تتجاوز حدود السجال الداخلي، لجهة موقعها في الصراع ضد الاحتلال ومدى تقاطعها مع الأهداف الأميركية "الإسرائيلية".

ثانياً: الخيارات السياسية أمام رئيس الجمهورية

لم يكن بإمكان رئيس الجمهورية، في عيد الاستقلال، تجاوز قضية الاحتلال وتداعياته على السيادة اللبنانية. لكنه كان أمام ثلاثة خيارات: تركيز خطابه على الاحتلال وأولوية إنهائه؛ تحميل المقاومة المسؤولية الأساسية عن استمرار الأزمة؛ أو الجمع بين إدانة الاحتلال ومهاجمة المقاومة ووضعهما ضمن معادلة سببية واحدة.

كان الخيار الأول سيضع الرئيس في مواجهة مع التوجهات الأميركية، ويهدد جانباً من الغطاء السياسي الخارجي للسلطة، فضلاً عن تعارضه مع توجهات القوى السياسية التي يتقاطع معها. إلا أن هذا الخيار يمثل الخطاب الوطني الاستقلالي الذي يحافظ على حاضر لبنان ومستقبله.

أما الخيار الثاني، فقد سبق للسلطة أن عبّرت عنه في اتفاق الإطار مع "إسرائيل"، الذي أتاح للأخيرة هامشاً لتبرير اعتداءاتها تحت عنوان الدفاع عن النفس، من دون ضمانات مقابلة تكفل إنهاء الاحتلال ووقف تدمير القرى وتحرير المعتقلين، فضلاً عن القيود على ملاحقة "إسرائيل" أمام المؤسسات الدولية.

اختار رئيس الجمهورية المسار الثالث. فطالب "إسرائيل" بالانسحاب باعتبار أن الاحتلال لا يخدم أمنها، لكنه وضع الاحتلال وسلاح المقاومة ضمن معادلة تعتبر كل منهما سبباً لاستمرار الآخر.

وتكمن خطورة هذا الخيار في إعادة تعريف موقع المقاومة، ونقلها من موقع القوة التي نشأت في مواجهة الاحتلال إلى موقع أحد أسباب استمراره، وهو الخطاب الذي تروج له واشنطن و"تل أبيب" رسمياً. ومن شأن هذه المقاربة تعميق الانقسام الداخلي، خصوصاً حين تقترن بقرارات وإجراءات تعسفية بحق المنتمين إلى المقاومة.

ثالثاً: إشكالية الربط بين الاحتلال والمقاومة

اعتبر الرئيس الاحتلال والسلاح الخارج عن سلطة الدولة أزمتين مترابطتين، تستدعي كل منهما الأخرى وتوفر لها الذريعة.

وتتجاهل هذه المعادلة التمييز بين الأسباب التاريخية للصراع والذرائع المستخدمة لتبرير استمراره. فالاعتداءات والأطماع "الإسرائيلية" في لبنان سبقت نشوء حزب الله بعقود. وتكشف مذكرات موشيه شاريت وموشيه ديان أن التفكير في إعادة تشكيل الواقع السياسي والجغرافي اللبناني كان حاضراً لدى القيادة "الإسرائيلية" منذ خمسينيات القرن الماضي.

كما يطرح السلوك "الإسرائيلي" في ساحات أخرى تساؤلات حول صلاحية منطق الذرائع لتفسير سياساتها. فما الذي يفسر احتلال أجزاء إضافية من الأراضي السورية بعد سقوط النظام السابق؟ وكيف يمكن تفسير الاعتداءات على العراق عام 1981 وتونس عام 1985، وصولاً إلى الحرب على إيران؟

على اختلاف ظروف هذه الحالات، فإنها تكشف ارتباط استخدام "إسرائيل" للقوة برؤيتها لأمنها القومي وموازين القوى الإقليمية، وعدم اقتصاره على رد الفعل إزاء تهديد مباشر.

وعليه، فإن إزالة الذريعة لا تعني بالضرورة إزالة الدافع. وهنا يكمن الخلل في مقاربة الرئيس التي تجعل الذريعة "الإسرائيلية" أساساً لتفسير الصراع، بدلاً من البحث في دوافع "إسرائيل" وأهدافها الاستراتيجية.

رابعاً: الدبلوماسية والمقاومة... ثنائية مضللة

يقدم الخطاب الرسمي الخلاف مع المقاومة باعتباره صراعاً بين خيار الدولة القائم على الدبلوماسية وخيار المقاومة القائم على الحرب.

غير أن اعتراض المقاومة ليس على الدبلوماسية من حيث المبدأ، وإنما على مرتكزاتها وموقع عناصر القوة اللبنانية في حسابات السلطة التفاوضية.

فالدبلوماسية ليست بديلاً عن القوة، بل إحدى وسائل توظيفها سياسياً. وتُقاس فعاليتها بقدرتها على تحويل عناصر القوة إلى مكاسب سياسية وأمنية. أما تجاهل هذه العناصر والتحولات الإقليمية، والتعامل مع المطالب الأميركية و"الإسرائيلية" باعتبارها قيوداً لا يمكن تجاوزها، فيحول الدبلوماسية من أداة لاستعادة الحقوق إلى وسيلة لإدارة التنازلات.

في المقابل، أعلنت قيادة المقاومة استعدادها، بعد الانسحاب "الإسرائيلي"، للحوار حول استراتيجية للأمن الوطني وخطة دفاعية تعزز قدرات الدولة، من دون تجريد لبنان مسبقاً من عناصر قوته.

فالخلاف الحقيقي ليس بين الدبلوماسية والحرب، وإنما بين مفهومين للدبلوماسية: أحدهما يتذرع باختلال موازين القوى لتقديم التنازلات، والآخر يسعى إلى توظيف عناصر القوة لتحسين الموقع التفاوضي وانتزاع الحقوق.

في الخلاصة، تقتضي معالجة الأزمة إعادة تحديد الأولويات الوطنية، والفصل بين مسؤولية الاحتلال عن انتهاك السيادة والخلاف الداخلي بشأن إدارة القدرات الدفاعية. فالأولى تستدعي موقفاً وطنياً موحداً، والثانية تتطلب حواراً يستند إلى تقدير مشترك للتهديدات والإمكانات. كما ينبغي تقييم المسار الدبلوماسي وفق نتائجه، ومراجعة أدواته ومرتكزاته، بدلاً من تحميل المقاومة مسؤولية إخفاقه.

أما تعزيز سلطة الدولة، فينبغي أن يكون جزءاً من مشروع لتعزيز قدرة لبنان على حماية سيادته. فاحتكار قرار القوة لا يحقق الأمن بذاته، ما لم يقترن بامتلاك القدرة والإرادة والوسائل اللازمة لحماية البلاد.

ولذلك، كان الأجدى برئيس الجمهورية أن يجعل من مناسبة الاستقلال محطة لتوحيد اللبنانيين حول أولوية إنهاء الاحتلال، وإطلاق حوار وطني بشأن سبل حماية لبنان، بدلاً من تكريس معادلة تضع الاحتلال والمقاومة في إطار سببي واحد.

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