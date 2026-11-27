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في وقت تتسع فيه التدخلات الأميركية السافرة في الشؤون اللبنانية، وسط صمت رسمي وتبريرات سياسية تمنح هذا التدخل غطاءً تحت عناوين الضغط، وضع المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان معيار السيادة اللبنانية الانتقائي الذي يعتمده أصحاب ازدواجية المعايير أمام المساءلة، لافتًا إلى أن "التدخل" الإيراني يُصوَّر باعتباره انتهاكًا للسيادة، فيما تُقدَّم تدخلات أميركية وسعودية وعربية ودولية، وصولاً إلى التدخل الأميركي–"الإسرائيلي"، على أنها مساعدات وتعاون مع لبنان! وشدد الشيخ قبلان على أن من يرفض التدخل في الشؤون اللبنانية انطلاقًا من مبدأ السيادة، عليه ألا يسمح لأي طرف بالتدخل في الشأن اللبناني، مؤكداً أن طهران أقرب إلى لبنان من الولايات المتحدة، وأن جنوب لبنان أقرب إلى قصر بعبدا من واشنطن.

وفي حديث خاص لموقع العهد، رأى سماحته أن ما يجري اليوم يؤكد أنهم لم يتمكنوا من إذلال محور المقاومة أو كسره، فهذا المحور يمتلك الكرامة والشرف، ولكنهم تمكنوا من إدخاله في أتون بعض الاختلافات الطائفية والمذهبية، مردفًا: "في الوقت الراهن، يُطرح موضوع التدخل الإيراني في لبنان، ويُصوَّر هذا التدخل على أنه أمر ممنوع وتدخل سافر في الشؤون اللبنانية. لكن، في المقابل، هناك تدخل أميركي وتدخل سعودي وتدخل عربي وتدخل دولي، فضلًا عن التدخل الأميركي "الإسرائيلي" في لبنان، ولا يُنظر إلى هذه التدخلات بالطريقة نفسها، بل تُقدَّم على أنها تعاون ومساعدة للبنان في حل أزماته. أما عندما يتعلق الأمر بالتدخل الإيراني، فيُوصف بأنه انتهاك للسيادة اللبنانية".

وتابع: "قد ذكرتُ قبل فترة أن طهران أقرب إلى لبنان من الولايات المتحدة، وأن جنوب لبنان أقرب إلى قصر بعبدا من واشنطن"، مؤكدًا أن المطلوب اليوم من جميع الشعوب العربية والإسلامية العودة إلى القرآن الكريم، والعودة إلى نبينا محمد (ص)، والتعامل بروح الوحدة والتضامن والجمع، لا بمنطق التفرقة والتشتيت والانقسام.

ولفت الشيخ أحمد قبلان إلى أن التعددية الطائفية والسياسية والفكرية الموجودة في بيروت منحت اللبنانيين هذا الدافع والزخم، سواء على مستوى المضامين أو الأشكال والأطر الإنسانية والمجتمعية والحزبية والطائفية، قائلًا: "كان اللبنانيون سبّاقين إلى إدراك محاذير ما يجري في المنطقة ككل"، وأضاف "لا شك في أن الاختلافات الدينية والسياسية شكّلت ورقة خطيرة استخدمتها الولايات المتحدة و"إسرائيل"، وللأسف، كان هناك تعاطٍ إيجابي من بعض الأنظمة العربية مع هذه السياسات، التي استثمرت في زرع الشقاق بين فئات الشعب، سواء في دول العالم العربي أو في لبنان".

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