أقامت بلدية حارة حريك حفل إزاحة الستار عن النصب التذكاري للشهيد القائد الجهادي الكبير السيد هيثم علي الطبطبائي (أبو علي) ورفاقه الشهداء، الجمعة 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2026، في حارة حريك – شارع الشهيد الشيخ راغب حرب، بحضور فعاليات رسمية وحزبية وبلدية وحشد من الأهالي والمحبين.

وجاء الحفل تكريمًا لمسيرة الشهيد الطبطبائي وتضحياته، وتأكيدًا على أن ذاكرة الشهداء ستبقى حاضرة في وجدان الضاحية وأبنائها، وأن النصب التذكاري سيكون شاهدًا حيًا على مدرسة المقاومة التي قدّمت أغلى ما تملك دفاعًا عن الأرض والكرامة.

وافتتح الحفل بآيات من القرآن الكريم تلاها القارئ الدولي حمزة منعم، ثم عُزف النشيد الوطني اللبناني ونشيد حزب الله.

بعد ذلك، ألقى رئيس بلدية حارة حريك الأستاذ زياد واكد كلمة البلدية، مستعرضًا معاني المناسبة ودور البلدية في حفظ ذاكرة الشهداء وتخليد أسمائهم في الشوارع والساحات.

ثم ألقى راعي الحفل، عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الحاج علي عمار، كلمة تناول فيها مسيرة الشهيد السيد الطبطبائي ومكانته الجهادية، وأبعاد التضحية في مسار المقاومة.

واختُتم الحفل بمراسم إزاحة الستار عن النصب التذكاري للشهيد القائد السيد هيثم علي الطبطبائي ورفاقه الشهداء، في لحظة وفاء جمعت الأهالي والمحبين حول ذكرى الشهيد.

وأكد المشاركون أن الشهداء هم عنوان العزة والكرامة، وأن حارة حريك ستبقى وفية لدمائهم وتضحياتهم.

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