أدان البيان الختامي للقاء العلمائي التضامني مع علماء البحرين، الذي أقيم في بيروت أمس الخميس 26 تشرين الثاني/ نوفمبر 2026، بأشد العبارات الأحكام الجائرة التي أصدرتها السلطات القضائية في البحرين، والقاضية بإنزال عقوبات السجن المؤبّد والطويل الأمد بحقّ عدد من علماء الدين المسلمين، على خلفية مواقفهم ومطالباتهم بالحرية والكرامة وحقّ شعبهم في تقرير مصيره.

وأكد اللقاء في بيانه الختامي، أن هذه الأحكام تمثّل انتهاكًا للعدالة، واعتداءً على الحقوق الإنسانية والحريات الأساسية، وانحرافًا عن الوظيفة التي ينبغي أن تضطلع بها المؤسسة القضائية في حماية الإنسان وصون كرامته وإقامة الحقّ والتزام أحكام الدين الإسلامي الحنيف وتعاليم رسول الرحمة محمّد (ص).

وأضاف: "نرى فيها (الأحكام) شاهدًا جديدًا على أخطاء في منظومة القضاء البحريني، الذي يفترض أن يكون حصنًا للعدالة وضمانة للحقوق، فإذا به يتحوّل، في مثل هذه القضايا، إلى أداة لملاحقة أصحاب الرأي والموقف".

وتابع إن "القضاء الذي لا يستند إلى استقلال حقيقي، ولا يحتكم إلى معايير الإنصاف والنزاهة، ولا يصون حقّ الإنسان في التعبير والمطالبة بحقوقه، ولا يلتزم شرع الله الصريح، إنّما يفقد جوهر رسالته، مهما أحاط أحكامه بالمظاهر الدينيّة والإجراءات القانونية".

وأشار البيان إلى أن ما يزيد هذه الأحكام خطورة أنّها "تطال علماء دين مسلمين يُفترض أن تكون لهم مكانة مصونة في المجتمع، وأن يُصان حقّهم في أداء رسالتهم الدينية والعلمية والاجتماعية، فبدلًا من احترام دور العلماء في إرشاد المجتمع والدفاع عن كرامة الإنسان وحقوقه، يجري التعامل معهم بمنطق القمع والتنكيل، وكأنّ المطالبة بالحرية جريمة، والتمسّك بالكرامة خروج على القانون".

وأكد اللقاء في بيانه أن "العدالة ليست مجرّد نصوص قانونية وإجراءات قضائية، بل هي قيمة إلهية ومبدأ أخلاقي أصيل، قامت عليه رسالة الأنبياء عليهم السلام، وجعل القرآن الكريم إقامتها تكليفًا إلهيًا لا يقبل المساومة".

كما شدد على أن "السلطة التي تجعل من القضاء وسيلة لإسكات المطالبين بحقوقهم، وتستبدل ميزان الحقّ بميزان الولاء السياسي، إنّما تعود بالمجتمع إلى منطق الجاهلية، حيث تُستباح الحقوق بقوّة السلطان، ويُقهر الضعيف لمصلحة القوي، ويُعاقب صاحب الكلمة بدلًا من محاسبة الظالم".

وتوجّه اللقاء إلى علماء البحرين الأحرار، وجميع المظلومين، قائلًا: "إنّنا معكم، وإلى جانبكم، وفي صفّ الحقّ الذي تحملونه، وإنّ هذه الأحكام لن تنال من مكانتكم العلمية والدينية، ولن تمحو دوركم في الدفاع عن كرامة شعبكم وحقوقه".

ودعا اللقاء العلماء إلى الثبات على الحقّ، وعدم الوهن أمام الظلم، مؤكدًا أن قضيّتهم أكبر من جدران السجون، وكرامتهم أسمى من أحكام الجائرين، وصوت الحقّ لا تطفئه أحكام الإعدام ولا تقهره سنوات الاعتقال.

وفي ختام البيان، دعا اللقاء السلطات البحرينية إلى "تقوى الله والاحتكام إلى لغة العقل وشريعة النبيّ الأعظم محمد (ص)، والتراجع الفوري عن هذه الأحكام الجائرة، وإلغاء العقوبات الصادرة بحقّ علماء الدين، والإفراج عن المعتقلين على خلفية مواقفهم ومطالباتهم السلمية، وضمان محاكمات عادلة ومستقلة، واحترام الحقوق والحريات التي كفلتها الشرائع السماوية والمواثيق الإنسانية".

كما دعا المؤسسات العلمية والدينية والحقوقية، وعلماء الأمة ومراجعها، وأحرار العالم على اختلاف المذاهب والأديان، إلى "رفع الصوت رفضًا لهذه الأحكام، والعمل على وقف تنفيذها، وعدم الصمت أمام ما يتعرّض له علماء البحرين وشعبها من انتهاكات".

الكلمات المفتاحية