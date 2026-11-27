لم تعد الاعتداءات الصهيونية على البقاع الغربي أحداثًا عابرة في سجل الخروقات، بل باتت مشهدًا يتكرر رغم الإعلان عن ما يسمى وقف إطلاق النار، حاملًا معه مزيدًا من القلق على أمن البلدات وأهلها، في ظل استمرار الاستهدافات الجوية وغياب موقف رسمي حازم يضع حدًا لهذا التمادي.

وكانت بلدة عين التينة على موعد جديد مع العدوان "الإسرائيلي" أمس الخميس 26 تشرين الثاني/ نوفمبر 2026، بعدما شنّت الطائرات الحربية المعادية عدّة غارات على مرتفعاتها، ما تسبب باندلاع حرائق واسعة في الأحراج المحيطة بالمواقع المستهدفة، بالتزامن مع تحليق مكثّف للطيران المسيّر في أجواء البقاع الغربي.

ولم يكن هذا الاستهداف الأول الذي تتعرض له البلدة خلال الفترة الأخيرة، إذ سبق أن استهدفت غارة معادية، في الرابع من أيلول/ سبتمبر الماضي، مزرعة للدواجن في خراج بلدة عين التينة، ما أدّى إلى تدميرها بالكامل وإصابة عامل سوري كان موجودًا فيها آنذاك.

وبين الغارتين، تتكرر مشاهد الاعتداء والدمار، فيما يخرج أبناء البلدة والمنطقة ليؤكدوا تمسكهم بأرضهم ورفضهم أن تتحول الاعتداءات "الإسرائيلية" إلى وسيلة لفرض واقع جديد عليهم، في وقت تتسع فيه التساؤلات حول دور الدولة ومسؤوليتها في مواجهة هذه الانتهاكات.

حسن هاشم: أصحاب الأرض باقون والعدوان إلى زوال

وفي موقف من الاعتداءات الأخيرة، أدان رئيس بلدية عين التينة حسن هاشم الغارات الصهيونية المعادية التي استهدفت خراج البلدة، مؤكدًا أن الاحتلال، مهما تمادى في اعتداءاته، لن يتمكن من تغيير حقيقة تمسك أصحاب الأرض بأرضهم.

وفي حديثه لموقع "العهد" الإخباري، قال هاشم: "نحن، إذ ندين هذه الاعتداءات الصهيونية التي تعرض لها خراج بلدتنا ليلة أمس بعدة غارات، فإننا نقول إنه مهما تغطرس هذا العدو ومهما اعتدى، فإنه إلى زوال بإذن الله، وأصحاب الأرض باقون، والأرض باقية، والمقاومة باقية".

وفي قراءته للواقع الذي أفرزته الاعتداءات المتكررة، رأى هاشم أن "اتفاق الإطار" أتاح للاحتلال هامشًا لمواصلة استباحة الأراضي اللبنانية وتكرار اعتداءاته، معتبرًا أن ما يجري يطرح علامات استفهام حول جدوى هذا الاتفاق والنتائج التي ترتبت عليه.

ودعا الدولة اللبنانية إلى التراجع عن الاتفاق والخروج منه، قائلًا إنه "فتح الطريق أمام العدو "الإسرائيلي" لتكرار اعتداءاته والتمادي فيها، بدلًا من أن يشكل مدخلًا لوقف العدوان وحماية الأراضي اللبنانية".

الأهالي متمسكون بأرضهم رغم الاعتداءات

وبين استمرار الغارات وغياب الموقف الرسمي الذي ينتظره أبناء المنطقة، تبقى عين التينة وسائر بلدات البقاع الغربي أمام واقع يفرض تحديات أمنية ومعيشية متزايدة، فيما يواصل الأهالي التمسك بأرضهم وبلداتهم، رافضين أن تتحول الاعتداءات إلى عامل ضغط يدفعهم إلى التخلي عن حقهم في البقاء.

فالحرائق التي خلفتها الغارات في أحراج البلدة لا تختصر حجم الاعتداء، كما أن تكرار الاستهدافات لا يغيّر من ارتباط الأهالي بأرضهم، وبينما ينتظر أبناء المنطقة موقفًا رسميًا يوازي خطورة ما تتعرض له قراهم، تبقى رسالتهم واضحة: أصحاب الأرض باقون، والعدوان لن ينتزع منهم حقهم في العيش بعزة وكرامة.

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