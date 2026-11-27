في حضرة سيدٍ لم تغب صورته عن الوجدان، ولم يخفت صدى صوته في ذاكرة محبيه، حضرت القصيدة لتكون لغة الشوق ووسيلة الوفاء، ولتختصر في أبياتها حكاية قائدٍ ترك في القلوب أثراً عصيّاً على الغياب.

لم تكن ذكرى ميلاد الشهيد الأسمى السيد حسن نصر الله مناسبةً عابرة في روزنامة الذكريات، بل موعداً لتجديد العهد مع سيرته واستعادة حضوره بما تختزنه الكلمة من حب ووفاء واعتزاز.

وفي هذا السياق، أحيت جمعية إبداع في لبنان، الجمعة 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، ذكرى ميلاد سيد شهداء الأمة، باحتفالية شعرية حملت عنوان "ميلادك الأبهى"، في مرقده الشريف، بالتعاون مع إدارة المرقد، وبمشاركة مجموعة من الشعراء والشاعرات الذين قدموا باقة من القصائد الوجدانية والوطنية، واستحضروا من خلالها سيرة السيد ومكانته في وجدان محبيه، بالتزامن مع إطلاق ديوان شعري يحمل عنوان الاحتفالية، ويضم مجموعة من القصائد والشذرات الإبداعية.

وافتُتحت الاحتفالية بتلاوة آيات من القرآن الكريم، قبل أن تتوالى القراءات الشعرية التي حملت في مضامينها مزيجاً من الاشتياق والاعتزاز، واستعادت صورة السيد الشهيد بما يمثله من حضور في الذاكرة، وبما ارتبط باسمه من معاني العزة والثبات والمقاومة.

ولم تقتصر النصوص على البعد الوجداني، بل استحضرت الدور الوطني والمقاوم للسيد، وما مثّله من إلهام للأحرار والثبات في مواجهة التحديات.

وعكست مشاركات الشعراء والشاعرات تنوّعاً في المقاربات الوجدانية والأدبية لشخصية السيد، إذ رأوا في ذكرى ميلاده مناسبة لاستحضار ما يمثّله من حضور في الذاكرة والوجدان، والتعبير عن مشاعر الحب والاشتياق والوفاء له.

وتقاطعت قصائدهم عند معاني العزة والشجاعة والثبات، فيما عبّر عدد منهم عن صعوبة اختزال مكانة السيد بالكلمات، مستحضرين أثره في نفوس الأجيال والمقاومين والأحرار.

وجاءت المشاركات لتؤكد أن الشعر مساحة لحفظ الذاكرة وتوثيق العلاقة الوجدانية مع سيد شهداء الأمة، وتحويل مشاعر الفقد إلى نصوص إبداعية تحمل الوفاء من جيل إلى آخر.

وفي حديث لموقع العهد الإخباري على هامش الاحتفالية، أوضح نائب رئيس جمعية إبداع في لبنان، مصطفى عز الدين، أن الجمعية أقامت هذه الفعالية بالتعاون مع إدارة مرقد سيد شهداء الأمة، إحياءً لذكرى ميلاد الشهيد السيد حسن نصر الله.

وأشار إلى أن الاحتفالية جمعت مجموعة من الشعراء والشاعرات الذين كتبوا للسيد وفي حضرته، وقدموا باقة من القصائد الشعرية، لتكون هذه النصوص بمثابة هدية أدبية ووجدانية في ذكرى ميلاده.

وتنوّعت المشاركات الشعرية التي شهدتها الاحتفالية، بمشاركة الشاعرة ناديا الحقاني، وغفران الحاج الحسن، وريان الديراني، رضا زين الدين، رابحة بزي وكوثر أيوب، وسكينة سويدان، وسارة اليتامى، وكوثر العطار، ومريم عبيد، علي درويش، ونبال رعد، وعلي الحاج دياب، وريم زعيتر، منال بجيجي و سحر رمضان.

وعلى هامش الاحتفالية، التقى موقع العهد الإخباري عدداً من الشعراء والشاعرات المشاركين، الذين تحدثوا عن دلالات إحياء ذكرى ميلاد السيد نصر الله من خلال الشعر، مؤكدين أن مشاركتهم تأتي تعبيراً عن المحبة والوفاء لسيدٍ ترك بصمته في وجدانهم، وأن القصيدة تشكّل وسيلتهم لاستحضار سيرته والتعبير عما تختزنه القلوب من شوق واعتزاز.

ورأى المشاركون أن الكتابة للسيد في ذكرى ميلاده تتجاوز حدود المناسبة الشعرية، فهي محاولة لترجمة مشاعر يصعب الإحاطة بها بالكلمات، واستعادة معاني العزة والكرامة والثبات التي ارتبطت بسيرته.

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