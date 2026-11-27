أشارت مراسلة ومحللة للشؤون السياسية في صحيفة "معاريف" العبرية آنا يارسكي إلى أن أكثر من 200 عضو في مجلس النواب الأميركي، من بينهم جمهوريون، يدعمون مشروع قانون سيسمح بفرض عقوبات شخصية على الجهات المتورطة في عنف "المستوطنين" في الضفة الغربية، بما في ذلك وزراء ومسؤولون في "الحكومة الإسرائيلية"، لافتةً إلى أنه من المتوقع أن يُقرّ التشريع في مجلس النواب خلال الربع الأول من عام 2027، متوقعةً بأن يُعرقل القانون في مجلس الشيوخ أو أن يستخدم الرئيس الأميركي دونالد ترامب حق النقض "الفيتو" ضده.

وقالت، إن الفريق القانوني المعني بصياغة مشروع القانون يبذل جهودًا كبيرة لمنع إلحاق الضرر بالاقتصاد "الإسرائيلي" والشركات "الإسرائيلية"، ويتمثل الهدف في حصر العقوبات بالجهات المسؤولة عن العنف، أو تشجيعه، أو عدم منعه، بحسب بارسكي.

ونقلت عن نائب الرئيس لشؤون العلاقات الحكومية في المنظمة الأميركية "هوستيج إيد" إينات هاليفي ليفين، والتي تقيم علاقات عمل وثيقة في الكونغرس وإدارة ترامب، قولها لصحيفة "معاريف": "إن القانون الذي سيُقرّ في مجلس النواب في نهاية شهر كانون الثاني أو مطلع شباط، لا يزال "معتدلًا" مقارنة بما يُخطط له لاحقًا إذا لم تتم معالجة العنف في "يهودا والسامرة"، وفق توصيفها.

وأشارت إلى أن "هذا القانون الذي يحظى بدعم ديمقراطي واسع، ودعم جمهوري لا يُستهان به، سيفرض عقوبات شخصية على جهات تعمل على تشجيع العنف اليهودي في "يهودا والسامرة" أو على عدم منعه، وذلك وفقًا لمعايير أميركية ثابتة صادرة عن وزارة الخزانة الأميركية"، على حد تعبيرها.

وأضافت ليفين: "المعنى هو أن وزراء في الحكومة (الصهيونية) الحالية قد يجدون أنفسهم خاضعين لعقوبات أميركية شخصية، ما يعني أن أي نشاط مالي لهم في النظام المصرفي لن يكون ممكنًا، ومن المتوقع أن يُقرّ هذا القانون بأغلبية كبيرة في مجلس النواب، وكذلك في مجلس الشيوخ، وليس هناك ما يضمن أن ترامب سيستخدم حق النقض الرئاسي ضد القانون"، مشيرةً إلى أن لترامب "الكثير من القوانين الأخرى التي قد يفضّل استخدام الفيتو ضدها، قبل أن نتحدث عن قوانين أكثر إشكالية بكثير، مثل فرض حظر أميركي على الأسلحة، أو فرض عقوبات أميركية على شركات "إسرائيلية" وليس على أفراد فقط".

ورأت أن مشروع قانون منع العنف في الضفة الغربية يهدف إلى إعادة نظام العقوبات الذي فرضته إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، والذي ألغاه ترامب في يومه الأول في منصبه، موضحةً أن المشروع يشمل تجميد الأصول وفرض قيود على دخول الولايات المتحدة، وقد ينطبق أيضًا على مسؤولين "حكوميين" يتحملون مسؤولية سياسات تشجع العنف أو يمتنعون عن تطبيق القانون بطريقة تسمح باستمراره.

وأكدت ليفين أنه "بعد تثبيت العقوبات في التشريع، لن يتمكن ترامب من إلغاء القانون بموجب أمر رئاسي"، مشيرةً إلى أن الصيغة الحالية تسمح بفرض عقوبات أيضًا على الجهات المتورطة في تهجير السكان والاستيلاء على الممتلكات وتدميرها، وكذلك على من يقدمون دعمًا ماليًا أو ماديًا أو تكنولوجيًا للجهات التي فُرضت عليها العقوبات.

ولفتت إلى أن المقترح يتضمن إمكانية الإعفاء لأسباب تتعلق بالأمن القومي، كما يُلزم وزارة الخزانة الأميركية بتقديم تقرير إلى الكونغرس كل 90 يومًا بشأن فرض العقوبات وتنفيذها.

وأوضحت ليفين أنه "لا ترد أسماء وزراء "إسرائيليين" في مشروع القانون، وأن فرض عقوبات على أيٍّ منهم سيتطلب قرارًا من الإدارة الأميركية بأنه يستوفي المعايير المفصلة في المقترح، وقد تفرض البنوك في "إسرائيل" ودول أخرى أيضًا قيودًا على أنشطة الأشخاص الذين ستُدرج أسماؤهم في قائمة العقوبات الأميركية، خشية التورط مع سلطات إنفاذ القانون والرقابة".

هذا، ولفتت يارسكي إلى أن المرشح لتولي منصب رئيس مجلس النواب اعتبارًا من كانون الثاني، حكيم جيفريز، تعهد بدفع القانون قدمًا خلال الأيام المئة الأولى من عمل الكونغرس الجديد، مبيّنة أنه في الكونغرس المنتهية ولايته، وقّع على المقترح نحو 174 ديمقراطيًا، أمّا الصيغة الموازية في مجلس الشيوخ، التي يقودها كريس كونز وكوري بوكر، فقد وقّع عليها 45 عضوًا من الكتلة الديمقراطية، وفي كانون الثاني، سيكون من الضروري تقديم المشروع مجددًا والعثور على مقدّم له بدلًا من عضو الكونغرس المنتهية ولايته جيري نادلر.

وأكدت يارسكي أنه لا يحظى أي مشروع قانون آخر للديمقراطيين يتعلق بـ"إسرائيل" بدعم واسع إلى هذا الحد داخل الحزب. ونقلت عن دراسة أجراها معهد دراسات الأمن القومي، خلص إلى أنه من بين مؤيدي المشروع 60 عضوًا في مجلس النواب ينتمون إلى المؤسسة المؤيدة لـ"إسرائيل" داخل الحزب، ولم تُنشر بعد قائمة المؤيدين للصيغة التي ستُقدم في كانون الثاني.

وأوضحت أنه على افتراض أن جميع أعضاء الكتلة الديمقراطية في مجلس الشيوخ الجديد سيدعمون القانون، فسيتعين عليهم استقطاب ستة أعضاء جمهوريين على الأقل في مجلس الشيوخ للوصول إلى الأصوات الستين المطلوبة عادة لتجاوز التعطيل البرلماني، وإذا استخدم ترامب حق النقض، فستكون هناك حاجة إلى أغلبية الثلثين في كلا مجلسي الكونغرس لتجاوزه، لافتةً إلى أنه يمكن للديمقراطيين محاولة إدراج العقوبات ضد المتورطين في العنف في "يهودا والسامرة" ضمن أحد قوانين الميزانية أو الأمن، فالرئيس لا يملك صلاحية استخدام حق النقض ضد بنود منفردة في القانون، ولذلك سيضطر ترامب في هذه الحالة إلى اتخاذ قرار بشأن استخدام الفيتو ضد القانون بأكمله.

وقالت يارسكي إنه "يجري العمل في مجلس النواب على مشروعَي قانون إضافيين: مشروع قانون "أوقفوا القنابل" الذي يهدف إلى تقييد نقل الأسلحة الهجومية إلى "إسرائيل"، ومشروع قانون "أوقفوا المستوطنات" الذي يحظى بدعم نحو 60 ديمقراطيًا ويتضمن فرض عقوبات على الجهات المتورطة في بناء المستوطنات وتوسيعها، فضلًا عن حظر استيراد منتجات "المستوطنات" إلى الولايات المتحدة".

وأشارت إلى أنه وفقًا لمشروع القانون المتعلق بـ"المستوطنات"، قد تتعرض شركات البناء والمؤسسات المالية والمطورون ومقدمو الخدمات المتورطون في تطوير "المستوطنات" لعقوبات، حتى لو لم يكونوا متورطين في العنف أو الاستيلاء على الممتلكات، مبيّنة أنه يجري العمل في مجلس الشيوخ على مشروع قانون منفصل لفرض عقوبات على الجهات المتورطة في البناء والتمويل وإنشاء البنية التحتية في منطقة E1، إذ حظي حتى نهاية تشرين الأول بدعم 21 عضوًا في مجلس الشيوخ، من بينهم كريس كونز وإليسا سلوتكين ومارك كيلي.

وتابعت: "وفقًا لبيانات التصويت التي نُشرت، صوّت 103 من أصل 212 عضوًا في الكتلة الديمقراطية بمجلس النواب المنتهية ولايته، في وقت سابق من هذا العام، لصالح خطوة تهدف إلى إلغاء المساعدات العسكرية السنوية لـ"إسرائيل"، وامتنع عشرة آخرون عن التصويت. وفي نيسان، صوّت 40 عضوًا من الكتلة الديمقراطية في مجلس الشيوخ ضد نقل أنواع معينة من الأسلحة إلى "إسرائيل"، ولم تتعهد قيادة الديمقراطيين في مجلس النواب بعد بدفع تشريع يهدف إلى وقف المساعدات الأمنية بالكامل"، مضيفةً أن 12 عضواً في مجلس الشيوخ، بقيادة كريس فان هولن، وجّهوا رسالة إلى قيادة مجلسَي الكونغرس طالبوا فيها بإزالة ثلاثة بنود من تشريع الأمن لعام 2027، وهي البنود التي تكرّس توسيع التعاون مع "إسرائيل" في مجالات البحث والتطوير والإنتاج الدفاعي والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والاستخبارات.

ولفتت يارسكي إلى طلب أعضاء مجلس الشيوخ منع توسيع التعاون في مجالات التكنولوجيا الكمية والأنظمة المستقلة والتكنولوجيا الحيوية، وإزالة بند يهدف إلى تقييد قدرة الإدارة على تقليص تبادل المعلومات الاستخباراتية مع "إسرائيل" أو تعليقه.

وتؤيد منظمة "أيباك" توسيع التعاون التكنولوجي مع "إسرائيل"، وتقول إنه يخدم المصالح الأمنية للولايات المتحدة والصناعة الأميركية، وقد تضمن نص تشريع الأمن الذي أُقرّ في مجلس النواب في تموز تفويضًا بتخصيص 750 مليون دولار للبرامج الأمنية المشتركة، منها نصف مليار دولار لبرامج الدفاع الصاروخي، بحسب يارسكي.

هذا، وأبدى السفير الأميركي في "إسرائيل"، مايك هاكابي، هذا الأسبوع شكوكًا بشأن إمكانية وقف المساعدات السنوية البالغة 3.8 مليارات دولار في نهاية العام الحالي، كما أعلن ترامب في يوم انتخابات الكونغرس.

وأشار هاكابي إلى أن الكونغرس هو الذي خصص هذه الأموال، وأكد أن اتصالات جرت على مدى أشهر بشأن اتفاق جديد بين البلدين، وستظل مذكرة التفاهم الأمنية الحالية سارية المفعول حتى أيلول 2028.

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