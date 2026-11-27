حمّل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الحكومة الأميركية والكيان "الإسرائيلي" مسؤولية استشهاد 168 طفلًا في مدينة ميناب، مؤكدًا أن إيران لن تنسى هذه الجريمة، التي تكشف نفاق الجهات التي تدّعي الدفاع عن حقوق الإنسان.

وفي تصريحات نشرها اليوم الجمعة 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2026، عبر منصة "إكس"، قال بزشكيان "لا ألم يفوق ألم أب يدفن طفله الذي كان ينبغي أن يظل بين ذراعيه".

وأضاف أن "الحكومة الأميركية والنظام "الإسرائيلي" يتحملان مسؤولية استشهاد 168 طفلًا في ميناب"، مشددًا على أن "إيران لن تنسى أبدًا"، وأن "هذه الفظاعة تكشف نفاق أولئك الذين يدّعون الدفاع عن حقوق الإنسان".

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