في التاسع والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام، يتجدد إحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي أقرّته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1977، لتبقى فلسطين حاضرة في ضمير الشعوب، ولتتجدد المطالبة بحق شعبها في الحرية وتقرير المصير وإنهاء الاحتلال. وتحلّ المناسبة هذا العام في ظل استمرار العدوان على قطاع غزة، وما خلّفه من آلاف الشهداء والجرحى ودمار واسع، إلى جانب تصاعد اعتداءات الاحتلال في الضفة الغربية والقدس، واستمرار الحصار والتجويع والتهجير.

وفي مواجهة هذه السياسات، تواصل المقاومة الفلسطينية التمسك بحق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن أرضه ووجوده، وتؤكد أن إرادة الصمود لا تنكسر أمام آلة الحرب والقتل. وبين تضحيات الشهداء وثبات الفلسطينيين في أرضهم، واتساع رقعة التضامن الشعبي مع فلسطين حول العالم، تبرز أسئلة عن مسؤولية المجتمع الدولي والحكومات ودور الشعوب العربية، وضرورة الانتقال من بيانات الإدانة والتعاطف إلى مواقف وإجراءات عملية تساند الشعب الفلسطيني، وتدعم مقاومته، وتضع حدًا لجرائم الاحتلال ومشاريعه الرامية إلى اقتلاعه من أرضه.

وفي هذا السياق، تناول الكاتب والباحث السياسي الفلسطيني الأستاذ صالح أبو عزة، في تصريح لموقع "العهد" الإخباري، التحولات التي طرأت على الوعي العالمي تجاه القضية الفلسطينية منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ودور المقاومة في إعادة القضية إلى صدارة الاهتمام الدولي، فضلًا عن مواقف الحكومات العربية والإسلامية ومسؤوليتها تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني.

السابع من أكتوبر.. تحوّل في الوعي العالمي تجاه القضية الفلسطينية

يرى أبو عزة أن "ما جرى منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وما تلاه من عمليات إبادة جماعية مارسها الاحتلال بدعم كامل من الولايات المتحدة الأميركية، ومشاهدة العالم لهذه الجرائم عبر شاشات التلفزة ومواقع التواصل الاجتماعي، أحدث تغييرًا حقيقيًا في نظرة شعوب العالم إلى القضية الفلسطينية".

ويوضح أن "هذه الأحداث أعادت تنبيه العالم إلى حقيقة استمرار احتلال الأرض الفلسطينية، وغيّرت الصورة التي كانت سائدة في المجتمعات الغربية عن "إسرائيل"، بعدما كان يُنظر إليها بوصفها دولة مستضعفة تستحق الحماية باعتبارها دولة اليهود الوحيدة في العالم، لتظهر أمام قطاعات واسعة من الرأي العام بوصفها دولة تمارس الإرهاب والإبادة الجماعية وتدعم الإرهاب".

ويشير أبو عزة إلى أن "الشعوب الغربية التي تربّت على فكرة وجود نظام عالمي قادر على حماية الحقوق وردع الانتهاكات، اكتشفت أن هذا النظام عاجز عن ردع الاحتلال وحماية الشعب الفلسطيني". ويستشهد بالتحركات الشعبية في بريطانيا، حيث خرجت مسيرات بمئات الآلاف للمطالبة بحقوق الفلسطينيين، معتبرًا أن هذا الحراك يعكس حجم التحول الذي طرأ على الوعي الشعبي، حتى في قلب الدولة التي منحت وعد بلفور.

وفي المقابل، يلفت إلى أن "هذا التغيير لم ينعكس بالمستوى نفسه على الشعوب العربية والإسلامية، رغم خروج مسيرات وتظاهرات بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر"، إذ لم ترتقِ، وفق تقييمه، إلى مستوى الحدث، ولم تتحول المشاعر الشعبية إلى ممارسات تضاهي حجم الجرائم المرتكبة في قطاع غزة.

ويؤكد أن "الشعوب العربية والإسلامية تحمل مشاعر كبيرة تجاه القضية الفلسطينية، وتؤمن بمظلوميتها وبأن الاحتلال يمارس الإرهاب ويقتل الأطفال ويرتكب الإبادة الجماعية، لكن هذه المشاعر لم تتحول إلى تحرك شعبي يوازي حجم الكارثة".

وفي هذا الإطار، يستثني أبو عزة عددًا من الساحات التي شهدت تحركات شعبية، مشيرًا إلى لبنان والجمهورية الإسلامية في إيران والعراق، فيما يبرز اليمن بصورة خاصة من خلال المسيرات الأسبوعية المليونية، والتي اعتبرها حالة استثنائية في المشهد العربي. ويرى أن "التحركات الشعبية العربية والإسلامية كان ينبغي أن تكون أكبر وأعمق وأكثر قدرة على الضغط على الحكومات والأنظمة لدفعها إلى ممارسة دورها في الضغط على الولايات المتحدة الأميركية لوقف المجزرة في غزة".

المقاومة وصمود الشعب الفلسطيني أعادا القضية إلى واجهة الاهتمام العالمي

وفي ما يتعلق بدور المقاومة في إبقاء القضية الفلسطينية حاضرة في الوعي العالمي، يؤكد أبو عزة أن "السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، وما تبعه من عمليات وحروب استهدفت قطاع غزة وصمد خلالها الشعب الفلسطيني والمقاومة، أعاد تشكيل الوعي العالمي تجاه فلسطين".

ويرى أن "محاولات الاحتلال والولايات المتحدة الأميركية وبعض الدول الغربية والعربية إلصاق تهمة الإرهاب بالمقاومة فشلت أمام حجم الجرائم التي ارتكبها الاحتلال بعد ذلك التاريخ، فضلًا عن حروبه التي امتدت إلى لبنان واليمن وسورية والعراق والجمهورية الإسلامية في إيران".

ويشير إلى أن "هذه التطورات عززت النظر إلى "إسرائيل" بوصفها الجهة التي تشعل الحروب، في مقابل الفعل المقاوم في فلسطين ولبنان واليمن والعراق والجمهورية الإسلامية في إيران"، معتبرًا أن "هذا الفعل أسهم في إحياء القضية الفلسطينية وإعادتها إلى مكانتها الطبيعية".

ويشدد أبو عزة على أن صمود المقاومة الفلسطينية حتى النفس الأخير، إلى جانب صمود الشعب الفلسطيني، أجهض العديد من المشاريع التي استهدفت قطاع غزة وسكانه. ويوضح أن "الاحتلال نجح في القتل وإحداث الدمار والخراب الواسع في قطاع غزة، لكنه فشل في إجبار الفلسطينيين على الهجرة أو دفعهم إلى رفع الراية البيضاء".

ويضيف أن "هذه هي طبيعة الاحتلال، بما يمارسه من قتل ودمار وإجرام، إلا أن فشله في تحقيق أهدافه المتعلقة بتهجير الفلسطينيين وكسر إرادتهم يحمل دلالات مهمة، حتى وإن لم تظهر جميع تبعاته حتى الآن".

ويرى أبو عزة في تصريحه لموقع "العهد" أن "أبرز نتائج هذا الصمود تمثلت في إعادة إحياء القضية الفلسطينية وإعادتها إلى صدارة الاهتمام العالمي، إلى درجة باتت معها حاضرة على طاولة كل رئيس في العالم، بعدما حاولت مشاريع عديدة تهميشها وطمسها".

غياب الموقف العربي الرسمي.. حكومات انخرطت في مشاريع الاحتلال

وعن المواقف العربية الرسمية، يميز أبو عزة بين الشعوب والحكومات، معتبرًا أن "غالبية الأنظمة العربية والإسلامية أظهرت قصورًا واضحًا تجاه القضية الفلسطينية، وغيابًا لموقف حقيقي وفاعل إزاء ما يتعرض له الشعب الفلسطيني".

ويربط أبو عزة حجم الكارثة التي حلّت بقطاع غزة، وما شهده من إبادة جماعية وقتل وجرح ودمار، بغياب موقف عربي وإسلامي قادر على ممارسة الضغط لوقف العدوان، معتبرًا أن "هذا الغياب شجّع الاحتلال على التمادي في جرائمه".

ويحدد سببين أساسيين لهذا القصور؛ أولهما انضواء عدد من الحكومات العربية تحت المشروع الأميركي، مشيرًا إلى أن "بعض هذه الحكومات كانت معنية بإفشال المقاومة وتحميلها مسؤولية المآسي التي نتجت عن الإبادة الجماعية، بدلًا من تحميل الاحتلال مسؤولية جرائمه". ويقول إن "هذا التوجه ظهر بوضوح في الخطاب الرسمي والإعلامي لهذه الدول، سواء عبر وسائل إعلامها الرسمية أو المنابر الإعلامية المدعومة منها".

أما السبب الثاني، فيتمثل، بحسب أبو عزة، في وجود دول عربية مطبّعة مع الاحتلال، لم تتخذ موقفًا حياديًا، بل أدت أدوارًا سلبية تجاه القضية الفلسطينية خلال حرب الإبادة الجماعية.

وفي هذا السياق، يتهم أبو عزة تركيا وآذربيجان بمواصلة إرسال النفط إلى الاحتلال، والإمارات والمغرب بالتعاون الأمني والعسكري معه خلال الحرب، فيما يتهم السعودية والبحرين بالتحريض على المقاومة. ويربط هذه المواقف بكون بعض هذه الحكومات مطبّعة مع الاحتلال، أو منخرطة في مشروع تغيير الشرق الأوسط.

ويشير إلى أن "هذه الدول كانت منخرطة في مسار تغيير المنطقة، قبل أن تسهم التطورات المرتبطة بالحرب على الجمهورية الإسلامية في إيران، وصمودها في المواجهتين اللتين شُنّتا عليها، إلى جانب صمود قوى المقاومة، في فرملة هذا المسار وتعديل ميزان التغيير في الشرق الأوسط".

ويختم أبو عزة تصريحه لموقع "العهد" بالتأكيد أن "غالبية الفلسطينيين يلمسون قصورًا واضحًا في مواقف عدد من الحكومات العربية والإسلامية، مع حرصهم على التمييز بين الحكام والشعوب". لكنه يشدد على أن "هذه الحكومات مارست أدوارًا سلبية ساعدت على إطالة أمد الحرب، ما يجعل الانتقال من التضامن الشعبي والمواقف المعلنة إلى خطوات عملية ضاغطة ضرورة ملحّة لمساندة الشعب الفلسطيني ومواجهة العدوان والاحتلال".

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