شهد قطاع غزة، الجمعة 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2026، تصعيدًا في اعتداءات الاحتلال، تخللته غارات جوية وقصف بطائرات مسيّرة، أسفرت عن استشهاد خمسة مواطنين فلسطينيين وإصابة آخرين، إلى جانب تسجيل إصابات برصاص قوات الاحتلال في مدينة غزة وخان يونس، فيما حذّرت حركة حماس من تفاقم الكارثة الإنسانية مع اقتراب منخفض جوي جديد.

وفي التفاصيل، أُصيب مواطن فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في حي الدرج شرق مدينة غزة. كذلك، أُصيب طفل برصاص الاحتلال قرب منطقة السكة، جنوب دوار "أبو حميد" في خان يونس، جنوب القطاع.

وفي تطور آخر، استشهد مواطن وأُصيب اثنان في غارة جوية شنّها طيران الاحتلال على منطقة المواصي غرب مدينة رفح، قبل أن يُعلن لاحقًا عن استشهاد مواطن ثانٍ متأثرًا بالغارة نفسها.

ومساءً، استشهد مواطنان فلسطينيان جراء قصف طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال قرب مجمّع الشفاء الطبي في مدينة غزة، لترتفع حصيلة الشهداء جراء الغارات التي استهدفت القطاع منذ فجر اليوم إلى خمسة شهداء، إضافة إلى عدد من الجرحى.

وفي سياق متصل، أعلن القيادي في حركة حماس باسم نعيم نجاة النجل الأخير لرئيس الحركة في قطاع غزة خليل الحية، وأسرته وأسرة ابنه الشهيد عزام، من محاولة اغتيال "إسرائيلية".

سياسيًا، نفت حركتا حماس والجهاد الإسلامي ادعاءات جيش الاحتلال بشأن استخدام أحد مباني المستشفى الأهلي العربي في مدينة غزة مركزًا للتحقيق، مؤكدتين أن "الاحتلال لم يقدم يومًا دليلًا يثبت أيًا من ادعاءاته التي لم تعد تنطلي على أحد".

ورأت الحركتان أن "تصاعد سياسة القتل والحصار والتجويع في قطاع غزة، بالتوازي مع اختلاق الادعاءات، يؤكد إصرار الاحتلال على مواصلة عدوانه، في محاولة لتبرير استهداف المؤسسات والمرافق المدنية والطبية".

إنسانيًا، حذّر المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم من "تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة مع اقتراب منخفض جوي جديد، في ظل استمرار معاناة النازحين والظروف القاسية التي يعيشونها"، منتقدًا اكتفاء العالم ببيانات الشجب والاستنكار، دون اتخاذ خطوات عملية لوقف المعاناة الإنسانية.

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