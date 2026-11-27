شهدت عدة محافظات يمنية، الجمعة 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2026، تصعيدًا واسعًا في غارات العدوان السعودي وقصفه الصاروخي، استهدف مناطق سكنية ومنشآت مدنية وشبكات اتصالات، وأسفر عن ارتقاء شهداء وسقوط جرحى، معظمهم من الأطفال، فيما أعلنت وزارة الصحة اليمنية استشهاد 14 مواطنًا، بينهم 12 طفلًا، وإصابة 20 آخرين، بينهم ثمانية أطفال وامرأة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وفي أبرز الاعتداءات، استهدف طيران العدوان السعودي مبنى سكنيًا في مدينة التربة بمديرية الشمايتين في محافظة تعز، ما أدى إلى استشهاد 11 مواطنًا، معظمهم من الأطفال. وأفادت قناة "المسيرة" بأن فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال ثماني جثث من موقع القصف، فيما ظل ثلاثة أشخاص مفقودين تحت الأنقاض، وسط تحليق مكثف ومستمر للطيران السعودي في أجواء المنطقة، الأمر الذي أعاق عمل فرق الإنقاذ ومنعها من انتشال بقية الضحايا.

وعقب المجزرة، أكد المتحدث باسم الحكومة اليمنية أن "الجريمة السعودية بحق الأطفال في تعز لن تسقط بالتقادم ولن تمر بلا عقاب"، مضيفًا: "كلما تلقّى العدو السعودي صفعة في الميدان من القوات المسلحة اليمنية يهرع إلى قتل أطفال اليمن".

وفي محافظة صعدة، كثّف طيران العدوان السعودي غاراته الجوية، مستهدفًا مناطق عدة، بينها مديرية سحار التي تعرضت لعشرات الغارات والقصف الصاروخي. وأفادت قناة "المسيرة" بشن 12 غارة على المديرية، قبل أن تعلن ارتفاع العدد إلى 20 غارة وهجومين صاروخيين منذ الصباح، ثم إلى 38 غارة وخمسة صواريخ حتى ساعات المساء.

واستهدف الطيران السعودي خزانًا للوقود في مدينة صعدة، وشبكة الاتصالات في عزلة ربوع الحدود بمديرية مجز، فيما شنّ ثماني غارات على شبكات الاتصالات في مديرية الزهرة بمحافظة الحديدة.

وعلى الحدود، استشهد مواطن يمني وأُصيب آخر بنيران العدوان السعودي قبالة منطقة آل الشيخ في مديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة، قبل أن يُعلن لاحقًا إصابة مواطن بنيران العدوان في المنطقة نفسها.

وفي الحصيلة الإجمالية، أعلنت وزارة الصحة اليمنية استشهاد 14 مواطنًا، بينهم 12 طفلًا، وإصابة 20 آخرين، بينهم ثمانية أطفال وامرأة، جراء غارات العدوان السعودي ونيرانه وتحشيداته على اليمن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. كما كشفت أن حصيلة ضحايا العدوان السعودي على اليمن منذ بدء التصعيد بلغت 524 شهيدًا و1051 جريحًا.

من جهته، أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن "العدوان السعودي شنّ 104 غارات جوية وقصفًا صاروخيًا على اليمن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية"، موضحًا أن "الغارات والقصف استهدفا الأعيان المدنية في العاصمة صنعاء ومحافظات الجوف وتعز وعمران وحجة وصعدة والحديدة ولحج والبيضاء والضالع"، ومؤكدًا أنها "خلّفت عشرات الشهداء والجرحى من المدنيين، جلّهم من الأطفال". وأشار إلى أن إجمالي الغارات الجوية والهجمات الصاروخية للعدوان السعودي على اليمن منذ بدء التصعيد بلغ 6038 عملية.

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