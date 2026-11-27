بينما تتحدث السلطة في لبنان عن حماية السيادة من ما أسموه "التدخل الإيراني"، تبدو واشنطن و"تل أبيب" خارج حسابات هذا الخطاب، رغم ما تمارسانه من ضغوط وإملاءات وعدوان على لبنان.

وفي قراءة لهذه المسألة، يضع عضو لقاء مستقلون لأجل لبنان، الدكتور بسام الهاشم، خطاب السلطة أمام اختبار الوقائع، مستحضراً المبادرات الإيرانية لدعم لبنان من بينها تأمين الكهرباء، ومواقف طهران من وقف الحرب وانسحاب الاحتلال "الإسرائيلي".

وفي حديث لموقع العهد الإخباري، تساءل الهاشم: من فرض على لبنان خياراته فعلاً؟ ومن يعرقل مصالحه؟ ولماذا تُستحضر السيادة في مواجهة طهران وتغيب أمام واشنطن والعدو الإسرائيلي؟

ورأى أن الحديث عن عدم السماح بأن يكون مستقبل لبنان رهناً برغبات طهران، يتسم بالانفصال عن الواقع، ويعكس ازدواجية واضحة في التعامل مع التدخلات الخارجية.

وقال الهاشم إن الضغوط الأميركية و"الإسرائيلية"، والتدخلات الأخرى التي تُمارس على لبنان، يجري تجاهلها، فيما تُصوَّب الاتهامات حصراً نحو إيران.

وأضاف أن ثمة جهات في لبنان تأتمر بالأوامر الأميركية، وتتحرك في إطار إملاءات خارجية، ولا سيما من الولايات المتحدة، لكنها تتعمد استخدام مفردات لا تمت إلى الواقع بصلة، وتطرح إشكاليات لا تعكس حقيقة ما يجري على الأرض.

إيران عرضت المساعدة في الكهرباء.. فمن عرقل؟

وضرب الهاشم مثالاً على التعاون الإيراني لمصلحة لبنان، مستعيداً المبادرة الإيرانية التي طُرحت قبل سنوات لتزويد لبنان بالمحروقات والمساعدة في تأمين احتياجاته من الطاقة.

وأشار إلى أن طهران أعلنت استعدادها لتقديم هذه المساعدة، فيما جرى في المقابل الترويج لوعود أميركية واهية بتأمين الكهرباء عبر الأردن والغاز من مصر وسورية.

وبيّن إن أربع سنوات مرّت على تلك الوعود، فيما لم يتحسن واقع الكهرباء، بل ازداد سوءاً، متسائلاً عن سبب رفض الاستفادة من العرض الإيراني، في الوقت الذي كان فيه لبنان بأمسّ الحاجة إلى أي مساعدة تخفف أزمة الطاقة عن مواطنيه.

وتساءل الهاشم كيف يُتهم الطرف الذي يعرض تقديم المساعدة بأنه يتدخل في الشؤون اللبنانية، فيما لا يُسأل عن الجهات التي حالت دون الاستفادة من هذه المساعدة، ولا عن الوعود التي لم تحقق للبنانيين الحد الأدنى من احتياجاتهم؟

من يتدخل في القرار اللبناني فعلاً؟

وفي سياق متصل، تناول الهاشم الدور الإيراني في مسار التفاهمات الإقليمية، مشيراً إلى أن إيران سعت إلى ربط أي مسار تفاوضي مع الولايات المتحدة بوقف الحرب على مختلف الجبهات، وفي مقدمتها الجبهة اللبنانية، وانسحاب قوات الاحتلال "الإسرائيلي" من الأراضي اللبنانية.

وتوجّه إلى السلطة بالسؤال عن الجهة التي تتمسك ببقاء الاحتلال "الاسرائيلي" في جنوب لبنان، وما إذا كان الدفاع عن استمرار الاحتلال يمكن أن يُقدَّم تحت عنوان استقلال القرار والسيادة الوطنية!

وأوضح أن الخطاب الذي يتحدث عن "التدخل الإيراني"، ويتجاهل واقع الاحتلال "الإسرائيلي" والضغوط الأميركية، يستفز اللبنانيين الذين يشاهدون بأعينهم ما يجري على أرضهم، ولا يحتاجون إلى من يشرح لهم أين يقع التدخل الفعلي ومن يمارسه.

وأضاف أن الاعتراض على أي "تدخل إيراني" وفق ما يسمونه، إذا كان منطلقه الحرص على استقلال القرار اللبناني، ينبغي أن يقابله موقف مماثل من التدخلات الأميركية وغيرها. وتساءل: هل جاءت إيران وفرضت رئيساً للجمهورية على اللبنانيين؟ وهل شكّلت الحكومات اللبنانية؟ وهل فرضت عليهم خياراتهم السياسية؟

وفي السياق، تساءل الهاشم عما إذا كانت إيران هي التي فرضت على لبنان عدم تنفيذ القرار الدولي 1701، أو عدم الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار المعلن في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، أو الدخول في ما يسمى "اتفاق الإطار"، الذي يطرح إشكالية تتعلق بتجاوز المرجعيات القانونية التي تحفظ الحقوق اللبنانية، داعيًا إلى تحديد الجهات التي اتخذت القرارات والمسارات التفاوضية فعليًا، بدلاً من استخدام اسم طهران لتغطية مسؤوليات داخلية وخارجية.

الاحتلال "الإسرائيلي" هو واقع التهديد القائم

وأكد الهاشم أن الواقع الذي يعيشه لبنان لا يمكن فصله عن استمرار الاحتلال والاعتداءات "الإسرائيلية"، معتبراً أن تصوير إيران باعتبارها مصدر الخطر الأساسي، في ظل التدخلات الأميركية السافرة، والاحتلال "الإسرائيلي" واستمرار العدوان، يشوّه الحقائق ويبتعد عن حقيقة التهديد الذي يواجه البلاد.

وقال إن وجود إيران كطرف يقف في مواجهة العدوان الأميركي و"الإسرائيلي" على المنطقة يشكل عنصراً مهماً في معادلة المواجهة، متسائلاً عن جدوى تجاهل هذا الدور في الوقت الذي تتواصل فيه الاعتداءات على لبنان والمنطقة.

وفي ختام حديثه، تطرق الهاشم إلى واقع الأنظمة العربية التي تستضيف قواعد عسكرية أميركية، مشيراً إلى أن هذه القواعد، التي يُفترض أن تكون موجودة لتوفير الحماية لهذه الدول، تحولت إلى منصات تنطلق منها الطائرات الحربية والصواريخ الأميركية لتنفيذ اعتداءات على إيران.

وأشار إلى أن استخدام الأراضي والقواعد العسكرية في عدد من الدول العربية ضمن العمليات العسكرية الأميركية يطرح تساؤلات حول حقيقة السيادة والاستقلال، ولا سيما أن هذه الدول التي تستضيف القواعد لم تكن بمنأى عن تداعيات استخدام أراضيها في المواجهة.

وشدد على أن السياسات الأميركية هي التي تضع شعوب المنطقة في دائرة المواجهة وتحمّلها تبعات الحروب التي تقررها واشنطن، فيما يأتي الخطاب اللبناني الرسمي ليحمّل إيران مسؤولية التدخل في الشؤون اللبنانية، متجاهلاً طبيعة الدور الأميركي وممارساته في المنطقة.

وختم الهاشم بالدعوة إلى أن يكون رفض التدخلات الخارجية موقفاً شاملاً لا انتقائياً، داعياً المسؤولين إلى الكف عن إطلاق مواقف لا تعكس الواقع اللبناني، والتوقف عن استخدام خطاب السيادة الانتقائي لتوجيه الاتهامات إلى جهة، فيما تُغضّ الطرف عن الضغوط والاعتداءات التي تمارسها جهات أخرى.

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