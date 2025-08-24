خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي المفتي قبلان: الخطورة هي في خيارات البعض الذي يريد تمرير صفقة على حساب بلده

لبنان

برو: لأجل لبنان الموت أولى من الموافقة على قرار الحكومة الأخير
لبنان

برو: لأجل لبنان الموت أولى من الموافقة على قرار الحكومة الأخير

2025-08-24 14:42
123

أكّد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب رائد برو أنّ من يتحدّث عن "إسرائيل الكبرى" لا يمكن أن يصدر عنه سوى التهديد للبنان، وكل بلدان المنطقة وعلينا كلنا كلبنانيين وشعوب المنطقة مواجهة هذا التهديد.

كلام النائب برو جاء خلال الحفل التأبيني الذي أقامه حزب الله وعائلة الشهيد على طريق القدس جهاد نبيل برو في بلدته عين الغويبة الجبيلية‌ بحضور مسؤول قطاع جبيل كسروان في حزب الله الشيخ حسين شمص، فعاليات اجتماعية، علماء، وجمع من أهالي البلدة وعائلة الشهيد.

وأضاف النائب برو :" لغاية اليوم ما زال العدو الصهيوني يمعن في الاعتداءات على السيادة اللبنانية ، ويضرب عرض الحائط بكل ما سمي بالتزامات، سائلًا :" هل هذه الدولة التي يحلم بها اللبنانيون تقدم كل التضحيات والإنجازات هدايا للعدو الذي لم يقدم حتى جوابًا للحكومة اللبنانية تجاه ما يعرف بورقة براك؟".

وقال النائب برو: " من ضمن ما يعرف بورقة براك هناك فقرة تقول بالسعي الى استمرار تأمين ١٥٠ مليون دولار للجيش اللبناني، فما هذا الذل الذي يفرض على الجيش اللبناني؟ هكذا ندافع عن بلدنا ونحمي مياهنا وأرضنا ؟.

وأشار النائب برو: " لسنا هواة حروب لكننا أخذنا قرار الصبر والتحمل اليوم حتى لا يتعرض الشعب اللبناني للذل، فنحن أمام عدم وضوح العدو ومن خلفه ما يسمى بالمجتمع الدولي، نقول للحكومة اللبنانية بضرورة أن تجتمع لتسحب هذا القرار لأن الاستمرار فيه دون مقابل هو وصمة عار على جبين هذه الحكومة ".

وختم النائب برو : " إننا في حزب الله مع كل أحرار لبنان من أبناء الإمام السيد موسى الصدر وسيد شهداء الامة الشهيد الأسمى حسن نصر الله وكل الشهداء لن نسمح لأي أحد بأن يأخذ منا في السلم ما لم يأخذه في الحرب، و نحن أحرص الناس على الدولة والجيش اللبناني، ولذلك رفضنا هذا القرار الخطيئة ."

الكلمات المفتاحية
كتلة الوفاء للمقاومة طرابلس والشمال رائد برو توماس براك
إقرأ المزيد
المزيد
وفد حزب الله يلتقي ممثّلي الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية والإسلامية في إقليم الخروب
وفد حزب الله يلتقي ممثّلي الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية والإسلامية في إقليم الخروب
لبنان منذ 24 دقيقة
فيديو| سَيَرى العَالمُ بَأسَنا
فيديو| سَيَرى العَالمُ بَأسَنا
لبنان منذ ساعة
الموسوي يدين إهانة براك للإعلاميين في قصر بعبدا: على السلطة استدعاء السفيرة الأميركية
الموسوي يدين إهانة براك للإعلاميين في قصر بعبدا: على السلطة استدعاء السفيرة الأميركية
لبنان منذ ساعتين
وزير المال يوقّع قرضًا بقيمة 250 مليون دولار لإعادة الإعمار
وزير المال يوقّع قرضًا بقيمة 250 مليون دولار لإعادة الإعمار
لبنان منذ 5 ساعات
مقالات مرتبطة
الموسوي يدين إهانة براك للإعلاميين في قصر بعبدا: على السلطة استدعاء السفيرة الأميركية
الموسوي يدين إهانة براك للإعلاميين في قصر بعبدا: على السلطة استدعاء السفيرة الأميركية
لبنان منذ ساعتين
براك يُهين صحافيي بعبدا
براك يُهين صحافيي بعبدا
لبنان منذ 6 ساعات
الرئيس عون للوفد الأمريكي: لبنان ملتزم باتفاق 27 تشرين الثاني والورقة الأميركية 
الرئيس عون للوفد الأمريكي: لبنان ملتزم باتفاق 27 تشرين الثاني والورقة الأميركية 
لبنان منذ 7 ساعات
برّو: ندعو الحكومة لإعادة ترتيب الأولويات
برّو: ندعو الحكومة لإعادة ترتيب الأولويات
لبنان منذ 10 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة