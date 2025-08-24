أكّد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب رائد برو أنّ من يتحدّث عن "إسرائيل الكبرى" لا يمكن أن يصدر عنه سوى التهديد للبنان، وكل بلدان المنطقة وعلينا كلنا كلبنانيين وشعوب المنطقة مواجهة هذا التهديد.

كلام النائب برو جاء خلال الحفل التأبيني الذي أقامه حزب الله وعائلة الشهيد على طريق القدس جهاد نبيل برو في بلدته عين الغويبة الجبيلية‌ بحضور مسؤول قطاع جبيل كسروان في حزب الله الشيخ حسين شمص، فعاليات اجتماعية، علماء، وجمع من أهالي البلدة وعائلة الشهيد.

وأضاف النائب برو :" لغاية اليوم ما زال العدو الصهيوني يمعن في الاعتداءات على السيادة اللبنانية ، ويضرب عرض الحائط بكل ما سمي بالتزامات، سائلًا :" هل هذه الدولة التي يحلم بها اللبنانيون تقدم كل التضحيات والإنجازات هدايا للعدو الذي لم يقدم حتى جوابًا للحكومة اللبنانية تجاه ما يعرف بورقة براك؟".

وقال النائب برو: " من ضمن ما يعرف بورقة براك هناك فقرة تقول بالسعي الى استمرار تأمين ١٥٠ مليون دولار للجيش اللبناني، فما هذا الذل الذي يفرض على الجيش اللبناني؟ هكذا ندافع عن بلدنا ونحمي مياهنا وأرضنا ؟.

وأشار النائب برو: " لسنا هواة حروب لكننا أخذنا قرار الصبر والتحمل اليوم حتى لا يتعرض الشعب اللبناني للذل، فنحن أمام عدم وضوح العدو ومن خلفه ما يسمى بالمجتمع الدولي، نقول للحكومة اللبنانية بضرورة أن تجتمع لتسحب هذا القرار لأن الاستمرار فيه دون مقابل هو وصمة عار على جبين هذه الحكومة ".

وختم النائب برو : " إننا في حزب الله مع كل أحرار لبنان من أبناء الإمام السيد موسى الصدر وسيد شهداء الامة الشهيد الأسمى حسن نصر الله وكل الشهداء لن نسمح لأي أحد بأن يأخذ منا في السلم ما لم يأخذه في الحرب، و نحن أحرص الناس على الدولة والجيش اللبناني، ولذلك رفضنا هذا القرار الخطيئة ."

