مهرجان التسوق والسياحة يعود إلى بعلبك بعد انقطاع لتعزيز الاقتصاد والتراث
مهرجان التسوق والسياحة يعود إلى بعلبك بعد انقطاع لتعزيز الاقتصاد والتراث

2025-08-24 17:23
الحاج حسن: لبنان يتعرض لعدوان يومي في ظل غياب الموقف الرسمي الصارم
116
بلال الموسوي - مراسل

34 مقالاً

شهدت بلدية بعلبك بعد ظهر الأحد 24 آب 2025 مؤتمراً صحفياً للإعلان عن انطلاق مهرجان التسوق والسياحة في بعلبك – أيلول 2025، برعاية رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري، وذلك بدعوة من نقابة تجار البقاع ونقابة تجار بعلبك، وبالتعاون مع بلدية بعلبك، اتحاد بلديات بعلبك، وجمعية تجار المدينة.

ويعود المهرجان هذا العام بعد انقطاع ليشكّل مناسبة اقتصادية وسياحية وثقافية تهدف إلى تنشيط الحركة التجارية وإبراز الوجه التاريخي والسياحي للمدينة.

وخلال المؤتمر، وجّه رئيس تكتل بعلبك الهرمل النائب الدكتور حسين الحاج حسن انتقاداً للصمت الرسمي اللبناني تجاه تصريحات رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو عن "إسرائيل الكبرى"، قائلاً: "أين موقف وزارة الخارجية؟ أين بيانات الإدانة والاستنكار؟ عندما يتنفس مسؤول إيراني في السلفادور، يصدر بيان، أما عندما يعلن نتنياهو مشروعاً توسعياً على حساب السيادة اللبنانية، فلا نسمع صوتاً".

وأكد الحاج حسن أن لبنان يتعرض لعدوان يومي من العدو "الإسرائيلي" في ظل غياب الموقف الرسمي الصارم، داعياً إلى "العودة إلى الحوار وتخفيف السقوف السياسية"، ومشيداً في الوقت نفسه بجهود القائمين على المهرجان الذي وصفه بأنه "تجسيد لصورة بعلبك كمدينة للمقاومة والعيش الواحد"، واعداً بلقاء شعبي واسع يوم السبت المقبل في حفل الافتتاح.

من جهته، شدد رئيس بلدية بعلبك المحامي أحمد الطفيلي على أن المدينة كانت وستبقى حاضنة للفعاليات الثقافية والسياحية، وقال: "بعلبك تستحق مهرجاناً بحجم تاريخها وتراثها وأهلها. لقد وضعت البلدية كل إمكانياتها لإنجاح هذا الحدث الذي يشكّل فرصة لتنشيط الاقتصاد المحلي في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد".

وأضاف الطفيلي: "نحن نعمل بالشراكة مع اتحاد بلديات بعلبك ونقابات التجار وكافة الجهات المعنية لتقديم صورة بعلبك الحقيقية كمدينة للحضارة والانفتاح والمقاومة". وختم بدعوة المؤسسات والأندية والجمعيات والأفراد إلى المشاركة الفاعلة في فعاليات المهرجان "لما فيه خير المدينة وأبنائها".

