كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

اللواء حاتمي: القوات المسلحة على أهبة الاستعداد لمواجهة تهديدات العدو
اللواء حاتمي: القوات المسلحة على أهبة الاستعداد لمواجهة تهديدات العدو

2025-08-24 18:09
أكد القائد العام لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن القوات المسلحة وأبناءها البواسل يقفون بكل قوة في وجه تهديدات الأعداء.

وشدد اللواء أمير حاتمي، اليوم الأحد 24/8/2025، على أن "إيران الإسلامية تتمتع اليوم بمكانة خاصة بين دول المنطقة"، مشيراً إلى أن "العدو يعلم أن أبناء إيران البواسل في جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدون، وكما في الماضي، سيردون بقوة وحزم أكبر لمعاقبة أي معتدٍ وأي اعتداء غير مدروس".

وفي إشارة إلى الوتيرة السريعة للتطورات العلمية وطبيعة التهديدات المتغيرة، أشار اللواء حاتمي إلى أن جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية "يجب أن يبقى على اطلاع دائم بالمستجدات وأن يستفيد من التجارب القيّمة للحروب الماضية، وخاصة حرب الاثني عشر يومًا، لتحديد هوية العدو والتهديدات وتحديد الهوية الذاتية".

وأضاف: "اليوم، يجب أن يكون الدافع إلهيًا ونابعًا من بصيرة عميقة، كما يتطلب (الأمر) الكفاءة المعرفة والمهارة". 

وفي إشارة إلى مكانة إيران الخاصة في المنطقة وضرورة الحفاظ على استقلال البلاد وسلامة أراضيها، قال القائد العام لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية: "في مثل هذه الظروف، يكتسب دور الموارد البشرية أهمية بالغة، ويجب أن تكون على أهبة الاستعداد لمواجهة التهديدات البحرية".

الكيان الصهيوني ايران
