تشييع الشهيد محمد قاسم في بلدة عيتا الشعب
تشييع الشهيد محمد قاسم في بلدة عيتا الشعب

2025-08-24 18:23
92

 شيع حزب الله وأهالي بلدة عيتا الشعب الجنوبية الشّهيد محمد قاسم الذي ارتقى قبل يومين جراء غارة للطيران المسيّر الصهيوني على البلدة.

وبالهُتافات والصّرخات المندّدة بالوحشية الصهيونية انطلق موكب التشييع الحاشد بمشاركة عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين جشي إلى جانب لفيف من العلماء، والشخصيّات والفعّاليّات وعوائل الشهداء.

وجاب الموكب في شوارع البلدة وصولاً إلى جبّانتها حيث أقيمت الصلاة على الجسد الطّاهر قبل مواراته في الثرى إلى جانب إلى جانب من سبقه من الشهداء والمؤمنين.

حزب الله الشهداء الجنوب
