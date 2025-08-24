أدان منسق "تجمّع أبناء القرى الجنوبية الحدودية" المهندس طارق مزرعاني، في بيان، "ما يجري تداوله من أخبار ومنشورات سواء كانت تسريبات أو إشاعات أو زوبعة في فنجان"، مؤكدًا "أنّنا كأبناء هذه القرى الحدودية المنكوبة والصامدة نرفض وندين حتى التفكير في احتلال أو السيطرة ولو على شبر من أرضنا تحت أي مسمّى كان، فلهذه الأرض أصحاب رووها بعرقهم ودمائهم ولن يتخلوا عنها مهما كلفهم ذلك من تضحيات".

وقال: "سنقف جميعنا سدًّا منيعًا أمام مثل هذه المؤامرات"، ودعا "جميع أبناء وطننا ومسؤوليه إلى أن يقفوا معنا ويساندوا أهلنا الذين عادوا إلى أرضهم والنازحين منها لكي يستمروا في الصمود ويُعيدوا إحياء قراهم بتضافر جهود الجميع والوقوف يدًا واحدة في وجه ما يُخطط لهذه المنطقة الغالية من وطننا الحبيب".

وكان "تجمع أبناء القرى الجنوبية الحدودية: دعا في بيان سابق، إلى إعلان المنطقة "منكوبة"، مؤكدًا أن نسبة العائدين إلى تلك القرى "لا تتجاوز 10 بالمئة من المقيمين قبل الحرب".

