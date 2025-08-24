خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي أنصار الله: العدوان الصهيوني على اليمن لن يثنينا عن مواصلة إسناد غزّة

عربي ودولي

فصائل فلسطينية تدين العدوان على اليمن: يعكس حالة التخبّط والفشل لدى الكيان الصهيوني
عربي ودولي

فصائل فلسطينية تدين العدوان على اليمن: يعكس حالة التخبّط والفشل لدى الكيان الصهيوني

2025-08-24 22:15
90

أكّدت حركة المقاومة الإسلامية حماس أنّ العدوان "الإسرائيلي" على اليمن يهدف إلى ثَنيه عن دعم الشعب الفلسطيني، مشددةً على أنّ ذلك يستدعي موقفًا عربيًا وإسلاميًا واضحًا يسند هذه البلاد.

وشددت حماس، في بيان، على أن "العدوان الصهيوني الإرهابي على اليمن الشقيق، واستهدافه مناطقَ سكنية ومدنية، يمثّل انتهاكًا سافرًا لسيادة الدول العربية وللقوانين الدولية".

وقالت: "إن هذا العدوان الفاشي يهدف إلى ثَني اليمن عن دعم شعبنا الفلسطيني المظلوم، ما يستدعي موقفًا عربيًا وإسلاميًا واضحًا، يُسنِد اليمن، ويقف مع شعبنا الفلسطيني في وجه وحشية الكيان وأهدافه الاستعمارية، ولا سيما بعد مجاهرة مجرم الحرب نتنياهو بتطلّعه لتحقيق وهم "إسرائيل الكبرى" على حساب الأراضي العربية".

وأضافت "نثمّن عاليًا الموقف الشجاع للإخوة في أنصار الله والقوات المسلحة اليمنية والشعب اليمني الشقيق، الذين أكّدوا مرارًا مواصلة دعم شعبنا وإسناده في وجه الهمجية الصهيونية، وندعو الدول العربية والإسلامية، وكافة القوى الحُرّة، إلى الالتحاق بهذه المسيرة المشرّفة لإنهاء الاحتلال وتحرير مقدساتنا وكافة أراضينا العربية المحتلة".

بدورها، قالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إنّ العدوان "الإسرائيلي" الأخير على اليمن وقع "بتشجيع ودعم أميركي كامل"، واصفةً إياه بـ "جريمة حرب جديدة يرتكبها كيان الاحتلال والإدارة الأميركية".

وأكّدت الحركة أنّ الشعب اليمني وقواه المسلحة سيبقيان "شوكة في حلق الأوهام الصهيونية في المنطقة"، مضيفةً أنّ الشعب اليمني يدفع ضريبة موقفه الثابت بشأن غزّة.

وثمّنت الحركة تضحيات الشعب اليمني وقواه المسلحة، وثبات اليمن في مواجهة العدوان "حتّى تحقيق النصر على الهمجية الصهيونية، مثلما انتصر قبلها على الهمجية الأميركية".

كذلك أدانت لجان المقاومة في فلسطين العدوان على اليمن، معتبرةً أنه يعكس حالة الإفلاس والتخبّط والفشل التي يعيشها الكيان الصهيوني.

من جانبها، أدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين هذا العدوان الصهيوني - الأميركي على صنعاء، الذي يشكّل "محاولة فاشلة لتركيع اليمن وإيقاف العمليات النوعية".

وفي وقتٍ سابق اليوم، شنّ الاحتلال عدوانًا على اليمن، مستهدفًا بعدّة غارات مستودعًا للمشتقات النفطية في شارع الستين في صنعاء، واستهدف أيضًا محطة كهرباء حزيز المركزية ومنشآت مدنية، ما أدى إلى ارتقاء شهيدين وإصابة 35 مدنيًا، وفق ما أفادت وزارة الصحة اليمنية.

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة اليمن القوات المسلحة اليمنية
إقرأ المزيد
المزيد
أستاذ الكيمياء في جامعة
أستاذ الكيمياء في جامعة "كورنيل": "كورونا" نِتاج أبحاث مخبرية أميركية
عربي ودولي منذ 37 دقيقة
بزشكيان: إيران لم ولن تسعى إلى امتلاك سلاح نووي
بزشكيان: إيران لم ولن تسعى إلى امتلاك سلاح نووي
عربي ودولي منذ 3 ساعات
منظمة التعاون الإسلامي: لتعليق عضوية
منظمة التعاون الإسلامي: لتعليق عضوية "إسرائيل" في الأمم المتحدة
عربي ودولي منذ 4 ساعات
مفاوضات جنيف تنطلق الثلاثاء والعلاقات الإيرانية-الأوروبية عند مفترق طرق
مفاوضات جنيف تنطلق الثلاثاء والعلاقات الإيرانية-الأوروبية عند مفترق طرق
عربي ودولي منذ 5 ساعات
مقالات مرتبطة
منظمة التعاون الإسلامي: لتعليق عضوية
منظمة التعاون الإسلامي: لتعليق عضوية "إسرائيل" في الأمم المتحدة
عربي ودولي منذ 4 ساعات
صحفية كندية: استقلتُ من
صحفية كندية: استقلتُ من "رويترز" لتواطئها مع الدعاية "الإسرائيلية"
عربي ودولي منذ 5 ساعات
لواء في الاحتياط
لواء في الاحتياط "الاسرائيلي": نتنياهو لا يعرف إلّا شراء الوقت 
عين على العدو منذ 8 ساعات
النزف مستمرّ في غزة.. الغارات لا تتوقف وأعداد الشهداء إلى ارتفاع
النزف مستمرّ في غزة.. الغارات لا تتوقف وأعداد الشهداء إلى ارتفاع
فلسطين منذ 10 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة