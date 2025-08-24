أكّدت حركة المقاومة الإسلامية حماس أنّ العدوان "الإسرائيلي" على اليمن يهدف إلى ثَنيه عن دعم الشعب الفلسطيني، مشددةً على أنّ ذلك يستدعي موقفًا عربيًا وإسلاميًا واضحًا يسند هذه البلاد.

وشددت حماس، في بيان، على أن "العدوان الصهيوني الإرهابي على اليمن الشقيق، واستهدافه مناطقَ سكنية ومدنية، يمثّل انتهاكًا سافرًا لسيادة الدول العربية وللقوانين الدولية".

وقالت: "إن هذا العدوان الفاشي يهدف إلى ثَني اليمن عن دعم شعبنا الفلسطيني المظلوم، ما يستدعي موقفًا عربيًا وإسلاميًا واضحًا، يُسنِد اليمن، ويقف مع شعبنا الفلسطيني في وجه وحشية الكيان وأهدافه الاستعمارية، ولا سيما بعد مجاهرة مجرم الحرب نتنياهو بتطلّعه لتحقيق وهم "إسرائيل الكبرى" على حساب الأراضي العربية".

وأضافت "نثمّن عاليًا الموقف الشجاع للإخوة في أنصار الله والقوات المسلحة اليمنية والشعب اليمني الشقيق، الذين أكّدوا مرارًا مواصلة دعم شعبنا وإسناده في وجه الهمجية الصهيونية، وندعو الدول العربية والإسلامية، وكافة القوى الحُرّة، إلى الالتحاق بهذه المسيرة المشرّفة لإنهاء الاحتلال وتحرير مقدساتنا وكافة أراضينا العربية المحتلة".

بدورها، قالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إنّ العدوان "الإسرائيلي" الأخير على اليمن وقع "بتشجيع ودعم أميركي كامل"، واصفةً إياه بـ "جريمة حرب جديدة يرتكبها كيان الاحتلال والإدارة الأميركية".

وأكّدت الحركة أنّ الشعب اليمني وقواه المسلحة سيبقيان "شوكة في حلق الأوهام الصهيونية في المنطقة"، مضيفةً أنّ الشعب اليمني يدفع ضريبة موقفه الثابت بشأن غزّة.

وثمّنت الحركة تضحيات الشعب اليمني وقواه المسلحة، وثبات اليمن في مواجهة العدوان "حتّى تحقيق النصر على الهمجية الصهيونية، مثلما انتصر قبلها على الهمجية الأميركية".

كذلك أدانت لجان المقاومة في فلسطين العدوان على اليمن، معتبرةً أنه يعكس حالة الإفلاس والتخبّط والفشل التي يعيشها الكيان الصهيوني.

من جانبها، أدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين هذا العدوان الصهيوني - الأميركي على صنعاء، الذي يشكّل "محاولة فاشلة لتركيع اليمن وإيقاف العمليات النوعية".

وفي وقتٍ سابق اليوم، شنّ الاحتلال عدوانًا على اليمن، مستهدفًا بعدّة غارات مستودعًا للمشتقات النفطية في شارع الستين في صنعاء، واستهدف أيضًا محطة كهرباء حزيز المركزية ومنشآت مدنية، ما أدى إلى ارتقاء شهيدين وإصابة 35 مدنيًا، وفق ما أفادت وزارة الصحة اليمنية.

الكلمات المفتاحية