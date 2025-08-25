خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
في اليوم الـ162 من استئناف العدوان على قطاع غزّة، واصل الجيش "الإسرائيلي" استهداف منازل المدنيين وخيام النازحين في القطاع مخلفًا المزيد من الشهداء والجرحى، والدمار.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد 51 فلسطينيًّا في غارات "إسرائيلية" على قطاع غزّة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال الناطق باسم الدفاع المدني في غزّة إن "جيش الاحتلال دمر أكثر من ألف منزل بحيي الصبرة والزيتون جنوبي مدينة غزّة منذ السادس من الشهر الحالي.

وانتشلت طواقم الدفاع المدني 3 شهداء، وطفلًا على قيد الحياة من تحت ركام منزل عائلة كحيل الذي استهدفته قوات الاحتلال في منطقة الكرامة شمال غربي مدينة غزّة. 

وأشارت مصادر الدفاع المدني إلى وجود عدد آخر من المفقودين لا يزالون تحت الأنقاض.

وأصيب عدد من الفلسطينيين في قصف مدفعي "إسرائيلي" لمنزل في محيط مسجد عزام بحي الصبرة جنوبي مدينة غزّة.

كما وقعت إصابات جراء قصف "إسرائيلي" استهدف خيمة تؤوي نازحين بحي الرمال غربي مدينة غزّة.

وفي وقت سابق استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف مدفعي "إسرائيلي" استهدف شقة قرب مفترق عبد العال في شارع الجلاء بمدينة غزّة.

ومنذ أولى ساعات الصباح تقوم قوات الاحتلال بنسف منازل ومباني سكنية في حيي الزيتون والنزلة في مدينة غزة، وفي المناطق الجنوبية لجباليا البلد شمالي قطاع غزّة، حيث تسمع أصوات ودوي الانفجارات العنيفة إلى مسافات بعيدة عن المناطق المستهدفة.

وفي وقت سابق، استشهد 6 فلسطينيين واصيب 86 من منتظري المساعدات في منطقة الواحة شمال غربي مدينة غزّة.

وفي وسط القطاع، استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون برصاص الجيش "الإسرائيلي"  قرب معبر كيسوفيم شرقي مدينة دير البلح.

وفي جنوب القطاع، استشهدت فلسطينية وأصيب 7 آخرون جراء قصف "إسرائيلي" استهدف خيمة تؤوي نازحين في مواصي مدينة خان يونس.

وأفيد عن استشهاد 14 فلسطينيًّا في غارات جوية شنها طيران الاحتلال الصهيوني على مدينة خان يونس خلال الساعات الـ24 الماضية.

وواصلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" قصف وتدمير منازل شمال خان يونس وفي محيط المشفى الأوروبي شرق المدينة.

إلى ذلك ارتفعت حصيلة العدوان "الإسرائيلي" المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر2023 
إلى 62686 شهيدًا و157951 جريحًا.

وبلغت حصيلة الشهداء منذ 18 آذار/ مارس الماضي إلى 10842 شهيدًا فيما ارتفع  عدد المصابين إلى 45910 جريحًا، بينما ارتفعت حصيلة شهداء لقمة العيش من منتظري المساعدات إلى 2095 شهيدًا، والمصابين إلى أكثر من 15431  مصابًا.
وسجلت مستشفيات قطاع غزّة 8 حالات وفاة جديدة ناتجة عن المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع العدد إلى 289 حالة، بينها 115 طفلًا منذ بداية الحرب.

