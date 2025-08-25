خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي مكتبا العمال في حزب الله وحركة أمل يدعوان للتجمع استنكارًا لقرارت الحكومة

لبنان

تسليم سلاح المخيمات مستمرّ.. المحطة اليوم في مخيم البص
لبنان

تسليم سلاح المخيمات مستمرّ.. المحطة اليوم في مخيم البص

2025-08-25 09:48
63

من المُقرّر أن تُسلّم حركة فتح وقوات الأمن الوطني الفلسطيني في مخيّم البص - صور اليوم، شحنة من السلاح للجيش اللبناني، في إطار الاتفاق بين الحكومة اللبنانية والسلطة الفلسطينية على نزع السلاح من المخيّمات الفلسطينية في لبنان.

تأتي هذه الخطوة بعد تسليم شحنة مماثلة في مخيّم برج البراجنة الخميس الماضي. 

وقد نفى قائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني اللواء صبحي أبو عرب في حينه أن يكون ما سُلِّم في مخيم البرج، وهو عبارة عن نصف حمولة شاحنة، من سلاح الفصائل الفلسطينية أو فاتحة لنزع سلاح المخيّمات كما زعمت الحكومة اللبنانية وسلطة رام الله.

وأوضح أن الشحنة هي عبارة عن كمية من الأسلحة عائدة لحركة فتح، كانت في عهدة الرئيس السابق لجهاز أمن سفارة فلسطين في بيروت، شادي الفار، الذي رفض إعادتها إلى الأمن الوطني بعد إقالته من منصبه قبل نحو شهرين.

وبسبب موجة الانتقادات والسخرية التي طاولت الأطراف التي أشرفت على ما اعتُبر "مسرحية البرج"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أنّ السلطة الفلسطينية قرّرت تأجيل تسليم شحنة مخيم البص من يوم الجمعة الماضي إلى اليوم، وعمّمت على مسؤوليها أن تتم عمليات التسليم المقبلة بعيداً من وسائل الإعلام، ومنعت ضباطها من الإدلاء بتصريحات إعلامية، مكتفية ببيانات رسمية تُعلن عن التنفيذ.

ومن المُقرّر أن تقتصر الكمية التي ستُسلّم في البص على حمولة رمزية جمعتها لجنة إحصاء السلاح المكلّفة من السلطة قبل يومين، ووضّبتها في أحد مقرات فتح داخل المخيّم، تمهيدًا لتسليمها اليوم للجيش. وكانت اللجنة نفسها قد جمعت كمية أخرى من الأسلحة من مركز فتح في جبل الحليب عند أطراف عين الحلوة، ونقلتها إلى مقر قيادة الأمن الوطني في البراكسات عند المدخل الرئيسي للمخيّم، بانتظار تسليمها للجيش خلال الأيام المقبلة.

الكلمات المفتاحية
المخيمات الفلسطينية في لبنان
إقرأ المزيد
المزيد
وفد حزب الله يلتقي ممثّلي الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية والإسلامية في إقليم الخروب
وفد حزب الله يلتقي ممثّلي الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية والإسلامية في إقليم الخروب
لبنان منذ 26 دقيقة
فيديو| سَيَرى العَالمُ بَأسَنا
فيديو| سَيَرى العَالمُ بَأسَنا
لبنان منذ ساعة
الموسوي يدين إهانة براك للإعلاميين في قصر بعبدا: على السلطة استدعاء السفيرة الأميركية
الموسوي يدين إهانة براك للإعلاميين في قصر بعبدا: على السلطة استدعاء السفيرة الأميركية
لبنان منذ ساعتين
وزير المال يوقّع قرضًا بقيمة 250 مليون دولار لإعادة الإعمار
وزير المال يوقّع قرضًا بقيمة 250 مليون دولار لإعادة الإعمار
لبنان منذ 5 ساعات
مقالات مرتبطة
هل تعوّض مخيمات الجنوب ما أفسده
هل تعوّض مخيمات الجنوب ما أفسده "بيك آب" برج البراجنة؟
مقالات مختارة منذ 11 ساعة
تسليم سلاح المخيمات مستمرّ.. المحطة اليوم في مخيم البص
تسليم سلاح المخيمات مستمرّ.. المحطة اليوم في مخيم البص
لبنان منذ يوم
عباس وسلام: نحاس حديد للبيع!
عباس وسلام: نحاس حديد للبيع!
مقالات مختارة منذ 4 أيام
بعد استثمار إعلامي فاضح.. الفصائل الفلسطينية: لا علاقة لسلاحنا بملف مخيم برج البراجنة
بعد استثمار إعلامي فاضح.. الفصائل الفلسطينية: لا علاقة لسلاحنا بملف مخيم برج البراجنة
لبنان منذ 5 أيام
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة