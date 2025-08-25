خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
الكابينت يجتمع الثلاثاء: احتلال غزة أو العودة للمسار الدبلوماسي
الكابينت يجتمع الثلاثاء: احتلال غزة أو العودة للمسار الدبلوماسي

2025-08-25 09:58
ذكرت صحيفة "معاريف" أن الكابينت السياسي-الأمني سيجتمع غدًا (الثلاثاء) في "تل أبيب"، حيث تتصدر جدول الأعمال قضيتان: المصادقة على خطة الجيش "الإسرائيلي" لاحتلال مدينة غزة، وإلى جانبها مناقشة استئناف المسار الدبلوماسي – العودة إلى طاولة المفاوضات بشأن صفقة الأسرى وتسوية إنهاء الحرب في القطاع.

بحسب "معاريف"، حتى الآن، لا توجد مفاوضات نشطة، لكن مصادر سياسية صهيونية تقدر أنه خلال يومين إلى ثلاثة سيتم تحديد مكان جديد لإجراء المحادثات، ومن الممكن أن يُتخذ القرار اليوم نفسه. وعلى خلاف الجولات السابقة، لن يكون المكان هذه المرة في قطر أو مصر، بل في مدينة أخرى، إمّا في إحدى دول أوروبا أو دول الخليج – بهدف فصل المفاوضات الحالية عن الجولات السابقة وفتح صفحة جديدة بالكامل، لمناقشة شروط إنهاء الحرب في قطاع غزة وإعادة جميع الأسرى.

وأوضحت "معاريف" فيما يخصّ تركيبة فريق التفاوض أن نتنياهو هو من سيتخذ القرار بعد اختيار مكان المفاوضات. ومن المتوقع أن تكون التركيبة مشابهة لأولئك الذين أداروا الجولات السابقة، مع إمكانية إضافة أعضاء جدد إلى وفد الاحتلال حسب الحاجة.

ولفتت الى أن القضية الرئيسية التي ستكون محور التركيز هي جوهر الصفقة، ونقلت عن مصادر مطلعة أن جميع الأطراف تتفق حاليًا على أن المحادثات ستركز على "صفقة شاملة"، وليس على اتفاق جزئي على غرار مخطط ستيف ويتكوف، الذي كان يتضمن إطلاق سراح تدريجي لجزء من الأسرى. 

كما أفادت أن الأمريكيين  أشاروا مؤخرًا إلى أنهم يتّجهون لدعم مفاوضات أوسع تتضمّن شروط إنهاء الحرب وإعادة جميع الأسرى، بدلًا من الاكتفاء بدعم مخطط ويتكوف الجزئي.

ووفق الصحيفة، حتى الآن، لم يُنقل إلى "إسرائيل" أي تحديث رسمي من الوسطاء حول استعداد حماس للمفاوضات بشأن صفقة شاملة.

الكيان الصهيوني غزة
