فلسطين

اليونيسيف: "إسرائيل" تقتل 28 طفلًا يوميًا في قطاع غزة

2025-08-25 11:31
أعلنت مديرة منظمة الأمم المتحدة للأطفال (اليونيسيف) کاثرین راسل أن سلطات الاحتلال الصهيوني تقتل يوميًا، في قطاع غزة، نحو 28 طفلًا منذ بدء العدوان على القطاع، في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وقالت "راسل"، في حديث لشبكة سي بي إس الأميركية إن" "نحو 28 طفلا في غزّة، أي ما يعادل قرابة صف دراسي كامل، يموتون يوميًّا منذ بداية الصراع".

وأضافت: "الأطفال الفلسطينيون يواجهون مجاعة مروعة.. يجب التوقف عن النقاش وإدخال الطعام"، مؤكدة أن: "الأطفال في غزّة يقضون شهورًا طويلة من دون طعام كاف، ولا يملكون طاقة حتّى للبكاء".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في قطاع غزّة في بيان اليوم الاثنين (25 آب/أغسطس 2025)، تسجيل 11 وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، بينهم طفلان، خلال الـ24 ساعة الماضية. وبذلك يرتفع العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 300 شهيد.

بدورها، حذرت الأونروا من أن سوء التغذية، بين الأطفال دون سن الخامسة، قد تضاعف بين شهري آذار/مارس وحزيران/يونيو الماضيين، نتيجة لاستمرار الحصار.

وأكدت منظمة الصحة العالمية أن معدلات سوء التغذية في غزة قد وصلت إلى مستويات مثيرة للقلق، وأن الحصار المتعمد وتأخير المساعدات تسببا في فقدان أرواح كثيرة، وأن ما يقارب واحدًا من كل خمسة أطفال دون سن الخامسة في مدينة غزة يعاني سوء تغذية حادًا.

فلسطين المحتلة الكيان الصهيوني اليونيسف الجيش الاسرائيلي الأمم المتحدة
