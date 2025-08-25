خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
جيش الاحتلال يحذر جنوده في غزة من عمليات أسر جديدة
جيش الاحتلال يحذر جنوده في غزة من عمليات أسر جديدة

2025-08-25 11:46
أكّد معلّق الشؤون العسكرية في موقع "والا" أمير بوخبوط أن معارك عديدة تدور حول مدينة غزة في سياق محاولة الاقتراب إلى قلب المدينة، حيث يتقدم الجيش في حي الزيتون وحي صبرا، وهناك تحذيرات بشأن نية حماس تنفيذ هجمات على مواقع جيش الاحتلال في قطاع غزة.

وأفاد ضباط يعملون في شمال القطاع لموقع "والا" أن القيادة العليا وأجهزة الاستخبارات وجهت القوات الميدانية بأن هناك تحذيرات من هجمات على مواقع الجيش "الإسرائيلي" وعلى الجنود، وكذلك على الحدود مع قوات الجيش بهدف قتل أو أسر الجنود.

وادّعى بوخبوط أن تكتيكات القتال لدى حماس تتوزع بين منفردين يحاولون التحرك في المنطقة بملابس مدنية، ووضع عبوات ناسفة أو مهاجمة الجنود عن قرب، وكذلك خلايا تعمل على أساس الفرص العملياتية. إضافة إلى ذلك، تقرر تشديد إجراءات الأمن للجنود بهدف منع محاولات الأسر والرد بقوة على أي حادث طارئ.

الكيان الصهيوني جيش العدو الاسرائيلي قطاع غزة
