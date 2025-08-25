ارتكبت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم (الاثنين 25 آب/أغسطس 2025)، مجزرة دامية في اعتداء مركّب بغارتين جويتين بفارق عدة دقائق على مبنى الاستقبال والطوارئ في مجمع ناصر الطبي، في مدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة، أسفر عن 20 شهيدًا، بينهم 4 صحفيين و4 مسعفين.

وأفادت المعلومات بأن مُسيّرة لقوات الاحتلال "الإسرائيلي" استهدفت الطابق الرابع من مبنى الاستقبال والطوارئ في مجمع ناصر الطبي في خان يونس بطائرة مفخخة، ما أدى إلى استشهاد مصور وكالة رويترز حسام المصري ومواطن آخر على الأقل.

وأضافت المعلومات أنه بعد عدة دقائق، وإثر تجمع عدد من المواطنين والمسعفين والصحفيين في المكان للإنقاذ والتصوير، قصفت قوات الاحتلال المتجمعين وهم ينتشلون الشهداء والمصابين، ما أدى إلى ارتقاء المزيد من الشهداء وإصابة العديد. وأكدت مصادر المعلومات استشهاد 20 مواطنًا وإصابة 10 آخرين، في حصيلة أولية، معظمهم من الصحفيين والمسعفين.

وأفادت مصادر طبية بأن عدد الشهداء مرشح للارتفاع بسبب وجود حالات خطيرة بين المصابين، مشيرة إلى استمرار عمليات البحث وسط ظروف ميدانية معقدة وخطرة.

ووثّقت مشاهد حية، بثتها وسائل إعلام محلية لحظة الاستهداف الثاني، وسط تحذيرات متكررة من المنظمات الإنسانية والطبية من الانهيار التام للقطاع الصحي، بفعل العدوان المتواصل على المرافق الطبية في غزة.

وعُرف من الشهداء الصحفيون: حسام المصري مصور رويترز، محمد سلامة مصور الجزيرة، مريم أبو دقة مراسلة اندبندنت عربية وAP، ومعاذ أبو طه من شبكة NBC الأميركية.

وحصيلة الشهداء الصحفيين ارتفعت إلى 244 شهيدًا صحفيًا؛ منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة.

وأدان المكتب الإعلامي الحكومة جريمة القصف مبينًا أن الزملاء الصحفيين استشهدوا عندما ارتكب الاحتلال "الإسرائيلي" جريمة مروّعة بقصف مجموعة من الصحفيين كانوا في مهمة تغطية صحفية في مستشفى ناصر في محافظة خان يونس (جنوب قطاع غزة)، وراح ضحية هذه الجريمة العديد من الشهداء.

ودعا المكتب في بيان؛ الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب والأجسام الصحفية كلها، في دول العالم جميعها، إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وحمّل الاتحاد، في بيان له، الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأميركية والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية مثل المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا؛ المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجرائم النَّكراء الوحشية.

وطالب المكتب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمنظمات ذات العلاقة بالعمل الصحفي والإعلامي، في دول العالم كلها، إلى إدانة جرائم الاحتلال وردعه وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة وتقديم مجرمي الاحتلال للعدالة. كما طالبهم بممارسة الضغط، بشكل جدي وفاعل، لوقف جريمة الإبادة الجماعية ولحماية الصحفيين والإعلاميين في قطاع غزة ووقف جريمة قتلهم واغتيالهم.

الكلمات المفتاحية