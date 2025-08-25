أكَّدت القناة "12 الاسرائيلية" اقتراب الكيان الصهيوني وسورية من توقيع اتفاق لتنظيم أمني.

ووفق القناة، قد توقّع "إسرائيل" وسورية في نهاية شهر أيلول/سبتمبر اتفاق تفاهمات وترتيبات أمنية، بوساطة أميركية وبرعاية دول الخليج.

ونشرت القناة النقاط الرئيسية للتفاهمات المتوقعة:

- نزع السلاح من منطقة الجولان السوري – من دمشق حتى السويداء، وهي خطوة تهدف إلى منع التهديدات الإرهابية من المنطقة المحاذية لـ"إسرائيل".

- منع تركيا من إعادة تأهيل الجيش السوري – نقطة تعتبرها "إسرائيل" ذات أهمية خاصة.

- حظر نشر أسلحة استراتيجية في الأراضي السورية – بما في ذلك الصواريخ ومنظومات الدفاع الجوي، وذلك لضمان حرية العمل والتفوق الجوي لسلاح الجو "الإسرائيلي" في المنطقة.

- ممر إنساني إلى جبل الدروز في منطقة السويداء – قضية حساسة ترتبط مباشرة بالطائفة الدرزية وبالمساعدات الإنسانية المقدمة لها.

- المكاسب للنظام السوري – وعود بإعادة إعمار الدولة بمساعدة أميركية وخليجية.

ولفت الموقع إلى أنَّ المعنى الواسع للاتفاق يتمثل في محاولة إبعاد سورية عن تهديد "إسرائيل" التي تسعى إلى ضمان أمنها، سواء في مواجهة إيران وحزب الله، أو في مواجهة احتمال نشوء محور سُنّي "متطرف" جديد على "حدودها"، يضمّ عناصر من "داعش" وجماعة الإخوان المسلمين.

