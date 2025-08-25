خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
نتنياهو يقدّر الحكومة اللبنانية: هدفنا مشترك!!
نتنياهو يقدّر الحكومة اللبنانية: هدفنا مشترك!!

2025-08-25 12:56
وجّه رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو رسالة تهنئة للحكومة اللبنانية والقرار الذي اتخذته بشأن سلاح المقاومة.

وفي التفاصيل، أصدر رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو بيانًا قال فيه إن ""اسرائيل" تُقدّر الخطوة المهمة التي اتخذتها حكومة لبنان، برئاسة رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الوزراء نواف سلام"، مضيفًا إن "القرار الأخير لمجلس الوزراء في لبنان بالعمل على نزع سلاح حزب الله حتى نهاية عام 2025 كان قرارًا جوهريًا"، على حدّ تعبيره.

ورأى أن "هذا القرار يُمثل فرصة أمام لبنان لاستعادة سيادته، وإعادة بناء مؤسسات الدولة، الجيش والإدارة – من دون تدخل أو تأثير جهات غير دولتيّة"، ولفت الى أن  "إسرائيل"مستعدة لدعم لبنان في جهوده لنزع سلاح حزب الله والعمل معًا نحو مستقبل أكثر أمنًا واستقرارًا للجانبيْن.

وأشار الى أنه "إذا اتخذت القوى الأمنية اللبنانية خطوات تؤدي إلى نزع سلاح حزب الله، فإن "إسرائيل" ستتخذ خطوات متبادلة، بما في ذلك تقليص تدريجي لوجود الجيش "الإسرائيلي"، بالتنسيق مع الولايات المتحدة".

وختم "الآن هو الوقت لأن تتقدم "إسرائيل" ولبنان بروح من التعاون، مع التركيز على الهدف المشترك المتمثل في نزع سلاح حزب الله وتعزيز الاستقرار والازدهار للجانبيْن".

الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو الحكومة اللبنانية
