"الخادم الصغير".. تجربة روحية مميّزة للأطفال في إيران

2025-08-25 13:22
120

في سياق فعاليات إحياء ذكرى شهادة الإمام الرضا (عليه السلام)، أطلقت العتبة الرضوية المقدسة برنامجًا تربويًا مبتكرًا تحت عنوان "خادم کوچولو" (الخادم الصغير)، موجهًا للأطفال دون العاشرة من عمرهم، بهدف غرس قيم الخدمة والتواضع في نفوسهم منذ نعومة أظفارهم.

وانتظم المشاركون الصغار في موكب احتفالي مهيب داخل إحدى باحات الحرم الرضوي الشريف، حيث ارتدوا الزي الأخضر الخاص بخَدَمة الحرم، والذي يعد شعارًا للانتماء الروحي وشرف الخدمة.

وقد لفت المشهد أنظار الزائرين الذين اصطفوا لمشاهدة هذا التكريم الرمزي للأطفال، فيما بدت على محياهم علامات التأثر والبهجة.

وبعد انطلاق الموكب، شرع الأطفال في تقديم "الشَّرْبَت" – المشروب التقليدي المحلى، الذي يرمز للكرم والضيافة في المناسبات الدينية، إلى الزائرين من مختلف الأعمار، في لمسة إنسانية عززت أجواء البهجة والضيافة بين الحضور.

ويأتي هذا البرنامج ليغرس في نفوس الأطفال قيم الخدمة والتواضع والكرم منذ الصغر، من خلال التجربة العملية المباشرة، حيث يتحول الحرم الشريف إلى مدرسة حية تتوارث فيها الأجيال قيم الإيثار والخدمة.

ومن شأن هذه المبادرة أن تخلق ذاكرة وجدانية وإيمانية غنية ترافق الطفل طوال حياته، كما تؤكد إدارة العتبة أن مشاركة الأطفال في مثل هذه الفعاليات ليست مجرد نشاط عابر، بل استثمار حقيقي في بناء الشخصية الواعية والمجتمع المتكافل.
 

