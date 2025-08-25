توقّف كاتب الشؤون العسكرية في موقع "إسرائيل دفينيس" عامي روحكس دومبا عند ترحيب رئيس الحكومة "الإسرائيلية" بنيامين نتنياهو في بيان بقرار الحكومة اللبنانية العمل على نزع سلاح حزب الله بحلول نهاية عام 2025، ورأى أنَّ "تساؤلات عدة تبرز وراء هذه التصريحات حول النوايا الحقيقية لـ"إسرائيل". فعلى مدار السنوات، تمّ بناء سياسة أمنية واضحة تعتبر أن الوجود العسكري في لبنان وعلى الحدود الشمالية هو عنصر حيوي في ردع حزب الله، مشيرًا إلى أنَّ الانسحاب أو التقليص الواسع للجيش "الاسرائيلي" على الحدود الشمالية قد يُضعف هذه المكاسب، ولذلك توجد شكوك حقيقية حول ما إذا كانت "إسرائيل" تنوي فعلًا التنازل عن السيطرة العملياتية في المنطقة".

ولفت الى أنَّ "الواقع في لبنان نفسه لا يتوافق مع هذه التصريحات، فحزب الله، يبقى عاملًا رئيسيًا في النظام السياسي والعسكري في البلاد، كما أن قرارات سابقة من حكومات لبنان بشأن نزع سلاح الحزب لم تُنفذ عمليًا، ومن هنا يصعب الافتراض أن النتيجة ستكون مختلفة هذه المرة".

وأوضح أن المسؤولين في المؤسسة السياسية يُقدّرون بأن البيان الذي نُشر عن نتنياهو يهدف بالدرجة الأولى إلى إظهار الاستعداد للتغيير أمام المبعوث الأميركي لشؤون لبنان، توم برّاك.

وبحسب روحكس، يُعتقد أن هذا البيان هو مجرد كلام شكلي يهدف إلى إرسال رسالة مرونة سياسية تجاه واشنطن، دون الالتزام فعليًا بالانسحاب من الجبهة الشمالية.

وختم بالقول: "هكذا تكوّن واقع مزدوج: تصريحات علنية حول الشراكة والتعاون من جهة، والحفاظ على سياسة أمنية ثابتة من جهة أخرى. والنتيجة هي أن "إسرائيل" تظهر من الخارج استعدادًا للتغيير، لكنها في الحقيقة لا تعتزم التخلّي عن الوجود العسكري في لبنان في المستقبل المنظور".

الكلمات المفتاحية