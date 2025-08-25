شدّد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام على ضرورة احترام "إسرائيل" لسيادة لبنان وانسحابها من الأراضي التي ما زالت تحتلها، بما يمكّن الجيش من استكمال انتشاره في الجنوب، ووقف أعمالها العدائية والإفراج عن الأسرى، تمهيدًا لبدء مسار إعادة الإعمار والتعافي.

كلام سلام جاء خلال استقباله عضو الكونغرس الأميركي النائب دارين لحود، في السرايا، يرافقه عضو الكونغرس النائب ستيف كوهن، وذلك بحضور سفيرة الولايات المتحدة في بيروت السيدة ليزا جونسون والوفد المرافق.

كما أكد أنّ الجيش اللبناني هو جيش لكل اللبنانيين، وأن دعمه وتزويده بالقدرات اللازمة يشكّلان ركيزة أساسية لتعزيز الأمن والاستقرار.

المفتي الرفاعي

واستقبل سلام مفتي بعلبك - الهرمل الشيخ بكر الرفاعي الذي قال بعد اللقاء: "عرضنا أوضاع ومطالب إنمائية تتعلق بمنطقة بعلبك - الهرمل عمومًا وبمنطقة عرسال خصوصًا، إضافة إلى ضرورة الوقوف اليوم مع المؤسسات واحترامها ونقل كل ما يمكن أن يكون محل اختلاف بين اللبنانيين إلى داخل المؤسسات لا إلى الشارع، ومن الضروري جدًا أن نحترم رموز ورؤساء الدولة، لأن هذا هو المدخل الحقيقي والطبيعي للنهضة بهذا البلد ولبناء الوطن".

