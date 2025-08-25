خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي الحاج حسن: المقاومة ثابتة

لبنان

سلام: على
لبنان

سلام: على "إسرائيل" احترام سيادة لبنان والانسحاب من الأراضي المحتلة

2025-08-25 14:01
سلام: الجيش اللبناني لكل اللبنانيين
98

شدّد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام على ضرورة احترام "إسرائيل" لسيادة لبنان وانسحابها من الأراضي التي ما زالت تحتلها، بما يمكّن الجيش من استكمال انتشاره في الجنوب، ووقف أعمالها العدائية والإفراج عن الأسرى، تمهيدًا لبدء مسار إعادة الإعمار والتعافي. 

كلام سلام جاء خلال استقباله عضو الكونغرس الأميركي النائب دارين لحود، في السرايا، يرافقه عضو الكونغرس النائب ستيف كوهن، وذلك بحضور سفيرة الولايات المتحدة في بيروت السيدة ليزا جونسون والوفد المرافق.

كما أكد أنّ الجيش اللبناني هو جيش لكل اللبنانيين، وأن دعمه وتزويده بالقدرات اللازمة يشكّلان ركيزة أساسية لتعزيز الأمن والاستقرار.

المفتي الرفاعي 

واستقبل سلام مفتي بعلبك - الهرمل الشيخ بكر الرفاعي الذي قال بعد اللقاء: "عرضنا أوضاع ومطالب إنمائية تتعلق بمنطقة بعلبك - الهرمل عمومًا وبمنطقة عرسال خصوصًا، إضافة إلى ضرورة الوقوف اليوم مع المؤسسات واحترامها ونقل كل ما يمكن أن يكون محل اختلاف بين اللبنانيين إلى داخل المؤسسات لا إلى الشارع، ومن الضروري جدًا أن نحترم رموز  ورؤساء الدولة، لأن هذا هو المدخل الحقيقي والطبيعي للنهضة بهذا البلد ولبناء الوطن".

الكلمات المفتاحية
لبنان نواف سلام
إقرأ المزيد
المزيد
وفد حزب الله يلتقي ممثّلي الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية والإسلامية في إقليم الخروب
وفد حزب الله يلتقي ممثّلي الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية والإسلامية في إقليم الخروب
لبنان منذ 28 دقيقة
فيديو| سَيَرى العَالمُ بَأسَنا
فيديو| سَيَرى العَالمُ بَأسَنا
لبنان منذ ساعة
الموسوي يدين إهانة براك للإعلاميين في قصر بعبدا: على السلطة استدعاء السفيرة الأميركية
الموسوي يدين إهانة براك للإعلاميين في قصر بعبدا: على السلطة استدعاء السفيرة الأميركية
لبنان منذ ساعتين
وزير المال يوقّع قرضًا بقيمة 250 مليون دولار لإعادة الإعمار
وزير المال يوقّع قرضًا بقيمة 250 مليون دولار لإعادة الإعمار
لبنان منذ 5 ساعات
مقالات مرتبطة
وفد حزب الله يلتقي ممثّلي الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية والإسلامية في إقليم الخروب
وفد حزب الله يلتقي ممثّلي الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية والإسلامية في إقليم الخروب
لبنان منذ 28 دقيقة
تكهُّنات الرد الإسرائيلي: تطبيع للإعلام اللبناني مع
تكهُّنات الرد الإسرائيلي: تطبيع للإعلام اللبناني مع "إسرائيل"
نقاط على الحروف منذ ساعتين
الموسوي يدين إهانة براك للإعلاميين في قصر بعبدا: على السلطة استدعاء السفيرة الأميركية
الموسوي يدين إهانة براك للإعلاميين في قصر بعبدا: على السلطة استدعاء السفيرة الأميركية
لبنان منذ ساعتين
والثناء
والثناء "الإسرائيلي" عارٌ ليس يُمحى! 
نقاط على الحروف منذ 5 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة