وحدة نقابات وعمال حزب الله والمكتب العمالي لحركة أمل: تأجيل وقفة الأربعاء الاحتجاجية

2025-08-25 16:33
أرجعت الوحدة والمكتب سبب التأجيل إلى "تمنّيات المرجعيات الوطنية الحريصة على الوحدة والاستقرار، ولإفساح المجال أمام الحوارٍ حول القضايا المصيرية".
أعلنت وحدة النقابات والعمال المركزية في حزب الله والمكتب العمالي المركزي في حركة أمل عن تأجيل الوقفة الاحتجاجية التي كانت مقرَّرة الأربعاء 27 آب/أغسطس 2025.

وقالت الوحدة والمكتب، في بيان مشترك اليوم الاثنين: "انطلاقًا من المسؤولية الوطنية التي تفرضها المرحلة الراهنة، وتلبيةً لتمنّيات المرجعيات الوطنية الحريصة على وحدة الموقف وصون الاستقرار، وإفساحًا في المجال أمام حوارٍ مُعمَّقٍ وبنّاءٍ حول القضايا المصيرية التي تواجه وطننا".

وأشار البيان إلى أنّ "هذا القرار الذي ينبع من إدراك عميقٍ لمقتضيات الحكمة والشجاعة، يهدف إلى تحصين الموقف الرسمي، وتثبيت السلم الأهلي، وقطع الطريق على أيّ محاولة لزعزعة الاستقرار".

وأضاف: قضيَّتنا لم تتأجَّل، وعزمنا على الدفاع عن سيادة لبنان وكرامته ومقاومته وسلاحها لم يَلِنْ، وستبقى صرختنا الوطنية حاضرة كلَّما اقتضت الضرورة ذلك".

الكلمات المفتاحية
لبنان حزب الله حركة امل المقاومة السيادة وحدة النقابات والعمال المركزية في حزب الله
