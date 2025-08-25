Your browser does not support the video tag.

أكّد رئيس مجلس الأمناء في "تجمُّع العلماء المسلمين"؛ الشيخ غازي حنينة، الاثنين 25 آب/أغسطس 2025، أنّ "المقاومة أعطت مجدًا وعزًّا وكرامةً للبنان في ظروف كان كثير من الآخرين يعملون فيها على تفكيك لبنان وضرب الوحدة والعمل على تقسيمه".

وقال الشيخ حنينة، في كلمته خلال حفل تأبين العلامة السيد عباس علي الموسوي (رض) في قاعة "رسالات" في الغبيري: "رحمك الله يا سماحة السيد؛ كم كنت تعيش همَّ المقاومة. كنت من الساهرين مع قادة المقاومة على هذه المقاومة التي كانت رِفعةً وعزًّا للبنان، والعالم كلّه يشهد مقدار قيمتها".

وأضاف: "تودّعنا ولبنان، والشعب اللبناني يتعرَّض لأخطر مؤامرة، وعهدنا أنْ يبقى هذا السلاح مرفوعًا عاليًا؛ ليدافع عن كرامة لبنان وشرفه".

كما شدّد الشيخ حنينة على أن "يبقى التجمُّع واحة للعلماء واللبنانيين جميعًا".

