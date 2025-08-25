خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
إيران

إيران

وزيرا الخارجية الإيراني والعراقي: لتوسيع التعاون الثنائي والتنفيذ الفعَّال للاتفاقات

2025-08-25 22:28
61

أكَّد وزيرا الخارجية الإيراني عباس عراقتشي والعراقي فؤاد حسين أهمية توسيع التعاون الثنائي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، فضلًا عن التنفيذ الكامل والفعال للاتفاقات بين البلدين، وخاصة مذكّرة التفاهم الأمنية واستكمال مشروع سكة الحديد الممتدة بين شلمجة والبصرة.

جاء ذلك خلال لقاء الوزيرَيْن في مدينة جدة، على هامش الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول "منظمة التعاون الإسلامي"، الاثنين 25 آب/أغسطس 2025، حيث بحثا العلاقات الثنائية، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".

وقالت الوكالة إنّ الوزيرَين "أدانا جرائم الکیان الصهيوني في حرمان شعب غزة من الوصول إلى الضروريات الأساسية للحياة، وأكّدا ضرورة اتّخاذ الدول الإسلامية والعربية إجراءات عملية لإنهاء الحصار الغذائي والدوائي على القطاع وتقديم المساعدات لشعب غزة الأعزل، ووقف الإبادة الجماعية، ومحاكمة المجرمين ومعاقبتهم".

وعُقد الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول "منظمة التعاون الإسلامي" لبحث الكارثة الإنسانية في غزة، وتنسيق تقديم المساعدات العاجلة، ودراسة الأبعاد القانونية والسياسية لنية الکیان الصهيوني احتلال غزة بشكل دائم.

العراق غزة ايران منظمة التعاون الإسلامي
