جدّدت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية تأكيدها أنّ ردّها علی "أيّ تهديد من أعداء البلاد والثورة الإسلامية سيكون بقوة أكبر وأكثر تدميرًا من الماضي، وستجعل أعداء إيران والإيرانيين يندمون على أفعالهم إلى الأبد، وذلك من خلال تعزيز التحالف المقدَّس والتعاطف والتآزُر مع الشعب والمسؤولين في البلاد وخاصة رئيس الجمهورية".

وأعربت هيئة أركان القوات الإيرانية، في رسالة بمناسبة حلول "أسبوع الحكومة"، الاثنين 25 آب/أغسطس 2025، عن امتنانها وتقديرها لـ"اهتمام قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي تجاه أبنائه المجاهدين في الدفاع المقدس والحرب المفروضة لمدة 12 يومًا"، معلنةً عن أنّها ستبذل "كلّ ما في وسعها للدفاع عن مصالح الشعب وإيران العزيزة، وسلامة أراضيها، ونظام الجمهورية الإسلامية الإیرانیة المقدَّس، وذلك باتباع أوامر وتدابیر وتوجيهات قائد الثورة الإسلامیة، ومن خلال تعزيز وتطویر قدراتها الدفاعية".

وأشارت إلى أنّ "نظام الهيمنة يواصل مساعيه وراء تقويض الوحدة المقدسة للشعب مع المسؤولین والتماسك الوطني، من خلال بث الفرقة والانقسام باللجوء إلی خلق صور كاذبة وتشويه الحقائق"، مضيفة: "لقد نَسِيَ نظام الهيمنة أنّ الشعب الإيراني الواعي والثابت الذي يعرف عدوه يدعم المسؤولين والقوات المسلحة باتباع قائده الحكيم والشجاع، ويصبح أكثر اتّحادًا وتماسكًا في مواجهة مؤامرات العدو وشروره، خلافًا لأغراض وخطط وتوجُّهات الأعداء".

ولفتت الانتباه إلى أنّ "قادة الولايات المتحدة ورئيس الوزراء الجاهل للکیان الصهيوني الغاصب وقاتل الأطفال یحاولون وراء إحداث شرخ في صفوف الشعب والسلطات الثلاث والقوات المسلحة، عبر بث الفرقة والانقسام داخل إيران، بعد هزيمتهم العسكرية في الحرب المفروضة التي استمرت 12 يومًا".

كما أعربت هيئة أركان القوات الإيرانية عن امتنانها لـ"التضامن والدعم اللذين لا مثيل لهما من قبل الشعب الإيراني الإسلامي النبيل والحكومة الإيرانية والسلطات الثلاث في الحرب المفروضة التي استمرت 12 يومًا".

