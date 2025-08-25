خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
عراقتشي وبن فرحان: لتعزيز تنسيق الدول الإسلامية لمواجهة المشاريع الخطيرة للاحتلال 
عراقتشي وبن فرحان: لتعزيز تنسيق الدول الإسلامية لمواجهة المشاريع الخطيرة للاحتلال 

2025-08-25 22:50
أكّد وزيرا الخارجية الإيراني عباس عراقتشي والسعودي فيصل بن فرحان "ضرورة تعزيز التنسيق بين الدول الإسلامية لوقف الاعتداءات الصهيونية فورًا في قطاع غزة، وتقديم المساعدات الإنسانية" لسكان القطاع و"مواجهة مشاريع الاحتلال الخطيرة لهذا الكيان"، وفق ما قالت وكالة "مهر" الإيرانية شبه الرسمية.

وذكَرت "مهر" أنّ عراقتشي وبن فرحان استعرضا، على هامش الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول "منظمة التعاون الإسلامي" الذي عُقد في مدينة جدة، "آخر التطورات الإقليمية والدولية، لا سيّما الوضع المقلق في غزة وجرائم الكيان الصهيوني المستمرَّة ضد الشعب الفلسطيني".

كما ناقشا آخر تطوّرات العلاقات الثنائية بين طهران والرياض، إذ أعرب الجانبان عن "ارتياحهما للمسار الإيجابي للتواصلات الأخيرة، وأكّدا ضرورة مواصلة المشاورات وتعزيز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والإقليمية".

وشدَّدا على "الدور المهم للتعاون الإيراني - السعودي في تعزيز الاستقرار الإقليمي، وتشكيل نظام قائم على الحوار والاحترام المتبادل، وعدم التدخُّل في الشؤون الداخلية للدول".

السعودية الكيان الصهيوني غزة فيصل بن فرحان الحكومة الاسرائيلية ايران عباس عراقتشي منظمة التعاون الإسلامي
