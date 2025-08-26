خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
عين على العدو

مصدر صهيوني: لا اتفاق
مصدر صهيوني: لا اتفاق "سلام" قريبًا مع سوريا بل ترتيب أمني

2025-08-26 10:16
81

استبعد مصدر صهيوني توقيع اتفاق تطبيع مع سورية قريبًا.

ونقل موقع "والا" عن المصدر أن "اتفاق "سلام" مع سورية لا يبدو في الأفق، ولا حتى انضمامها لاتفاقيات "أبراهام""، مشيرًا الى أن "الأمر الوحيد المطروح هو ترتيبات أمنية على مستوى الجولان والمستوى السوري"، وأضاف "نقطة الخلاف بين الجانبيْن هي رفض "إسرائيل" لمطالبة دمشق بأن يستند الاتفاق إلى خطوط فصل القوات بعد حرب 1974".

ولفت الموقع الى أن مساعدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرغبون في عقد لقاء ثلاثي على هامش الجمعية العامة بين رئيس السلطة السورية الحالية أحمد الشرع - الجولاني وترامب ورئيس الحكومة "الاسرائيلية" بنيامين نتنياهو، وسيضطرون لسدّ الفجوات العميقة لتحقيق هذه النتيجة"، وبيّن أن "الفرصة ضئيلة، لكنها ليست مستحيلة".

وبحسب الموقع، من المتوقع أن يصل نتنياهو إلى نيويورك في 25 أيلول/سبتمبر ليلقي كلمته في اليوم التالي، فيما يُرجّح أن يلقي الشرع كلمته قبل يومين من نتنياهو.

الكلمات المفتاحية
سوريا الكيان الصهيوني التطبيع
