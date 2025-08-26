في اليوم الـ163 من استئناف العدوان على غزة، يواصل جيش الاحتلال استهداف منازل المدنيين وخيام النزوح في القطاع مخلفًا الشهداء والجرحى.

وأفادت مصادر طبية، في مستشفيات قطاع غزة، بارتقاء أكثر من 20 شهيدًا جراء غارات جوية يشنها طيران الاحتلال الصهيوني على مناطق متفرقة في القطاع، منذ صباح اليوم الثلاثاء 26 آب/أغسطس 2025.

واستشهد 92 فلسطينيًا في غارات جوية شنها طيران الاحتلال على قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بينهم 6 من الصحفيين و 5 من المسعفين.

شمال القطاع

وفجر اليوم، استشهد 7 فلسطينيين وأصيب آخرون، في غارة إسرائيلية، على منزل لعائلة الدهشان في شارع الثلاثيني في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة. كما استشهد فلسطيني وأصيب آخرون في غارة "إسرائيلية" ثانية على شقة سكنية في محيط مفترق الغفري وسط مدينة غزة.

وقالت مصادر طبية إن طفلًا استشهد في قصف "إسرائيلي" استهدف شقة سكنية لعائلة زقوت في منطقة الصفطاوي شمالي مدينة غزة. وأصيب 4 فلسطينيين في غارة "إسرائيلية" أخرى على شقة سكنية في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

واستشهد فلسطيني وأصيب آخرون جراء إلقاء قنابل من مُسيّرات "إسرائيلية" على منازل الأهالي في جباليا النزلة شمال غزة.

وجددت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" عمليات نسف المباني السكنية ومنازل المواطنين في بلدة جباليا النزلة شمالي القطاع. وأعلن مستشفى حمد أنه استقبل جثامين 4 شهداء و82 مصابًا من طالبي المساعدات شمالي قطاع غزة.

وسط القطاع

استشهد رجل وزوجته وأصيب آخرون جراء قصف "إسرائيلي" استهدف خيمة تؤوي نازحين من عائلة الداية في منطقة السوارحة غربي مخيم النصيرات.

كما استشهد فلسطيني وأصيب آخرون جراء استهداف الجيش "الإسرائيلي" منزلًا لعائلة أبو زبيدة ببلوك 7 في مخيم البريج.

واستشهدت مواطنتان وأصيب آخرون جراء استهداف الطيران المروحي "الإسرائيلي" مستودعًا يؤوي نازحين في شارع عكيلة بدير البلح.

جنوب القطاع

استشهد 5 فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين في بلدة القرارة شمالي مدينة خان يونس.

واستشهد 46 فلسطينيًا جراء غارات جوية شنها طيران الاحتلال على مدينة خان يونس خلال 24 ساعة، بينهم 6 صحفيين و5 مسعفين.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 62744 شهيدًا و158259 إصابة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر2023.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات، منذ 18 آذار/ مارس، 10900 شهيد والمصابين 46218 مصابًا؛ بينما ارتفعت حصيلة شهداء لقمة العيش (منتظرو المساعدات) إلى 2123 شهيدًا والمصابين أكثر من 15615مصابًا.

وسجلت مستشفيات قطاع غزة 11 وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية ليرتفع العدد إلى 300 وفاة، بينهم 117 طفلًا منذ بداية الحرب.

الكلمات المفتاحية