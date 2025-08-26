خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي أستراليا تنضم إلى الضغوط على إيران بتهمة "العداء للسامية"

لبنان

الشيخ عبد الرزاق: على الحكومة العودة عن القرارات التي تخدم العدوّ وتحقق حلمه
لبنان

الشيخ عبد الرزاق: على الحكومة العودة عن القرارات التي تخدم العدوّ وتحقق حلمه

2025-08-26 11:40
105

زار رئيس جمعية الإصلاح والوحدة الشيخ الدكتور ماهر عبد الرزاق سماحة المفتي الشيخ أحمد قبلان، في مكتبه في دار الإفتاء في بيروت، وتباحثا في مجمل الأوضاع الداخلية والخارجية وخاصة ما يجري في لبنان وغزّة.

بعد اللقاء؛ أدلى الشيخ عبد الرزاق بتصريح قال فيه: "تشرفنا اليوم بزيارة سماحة المفتي أحمد قبلان، وأكدنا دعمنا لسماحته في مواقفه الوطنية والإسلامية المشرفة، ونؤكد ضرورة الوحدة الوطنية والإسلامية بين مكونات الشعب اللبناني كلها، وذلك لمواجهة العدوّ الصهيوني ومشروعه التوسعي والإجرامي".

أضاف: "الواجب الوطني يفرض علينا جميعًا أن نلتف حول جيشنا ومقاومتنا؛ لأننا في حرب مع العدوّ الصهيوني المحتل، من أجل الحفاظ على لبنان وسيادته ووحدته الوطنية وتحرير أرضه".

ودعا الشيخ عبد الرزاق الحكومة اللبنانية إلى العودة عن: "القرارات التي تخدم العدوّ وتحقق حلمه وهو نزع سلاح المقاومة الذي حرر وانتصر وقدم التضحيات، وهو الآن يشكّل قوة ردع للعدو". وقال: "إن العودة عن الخطأ فضيلة، والمطلوب أن تعود الحكومة عن خطئها وخطيئتها وتحمي قوة بلدها وتحصن لبنان بوحدة أبنائه"؛ مضيفًا: "المطلوب أن لا نخضع لإملاءات الخارج ضدّ مصلحة وطننا ووحدته". 

وحذر الشيخ عبد الرزاق من خطورة المؤامرة على لبنان وقال: "إن الخارج يريد إخضاعنا ونشر الفوضى والفتن بين اللبنانيين، وذلك خدمة للعدو الصهيوني".

وندد بالصمت العربي والإسلامي اتّجاه ما يحدث في غزّة، ورأى أن: "هذا الصمت يرتقي إلى مستوى المشاركة في الجريمة والحصار، وطالب بفتح الحدود والمعابر كلها مع غزّة".

الكلمات المفتاحية
لبنان الكيان الصهيوني الحكومة اللبنانية الشيخ ماهر عبد الرزاق الشيخ أحمد قبلان
إقرأ المزيد
المزيد
وفد حزب الله يلتقي ممثّلي الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية والإسلامية في إقليم الخروب
وفد حزب الله يلتقي ممثّلي الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية والإسلامية في إقليم الخروب
لبنان منذ 31 دقيقة
فيديو| سَيَرى العَالمُ بَأسَنا
فيديو| سَيَرى العَالمُ بَأسَنا
لبنان منذ ساعة
الموسوي يدين إهانة براك للإعلاميين في قصر بعبدا: على السلطة استدعاء السفيرة الأميركية
الموسوي يدين إهانة براك للإعلاميين في قصر بعبدا: على السلطة استدعاء السفيرة الأميركية
لبنان منذ ساعتين
وزير المال يوقّع قرضًا بقيمة 250 مليون دولار لإعادة الإعمار
وزير المال يوقّع قرضًا بقيمة 250 مليون دولار لإعادة الإعمار
لبنان منذ 5 ساعات
مقالات مرتبطة
وفد حزب الله يلتقي ممثّلي الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية والإسلامية في إقليم الخروب
وفد حزب الله يلتقي ممثّلي الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية والإسلامية في إقليم الخروب
لبنان منذ 31 دقيقة
تكهُّنات الرد الإسرائيلي: تطبيع للإعلام اللبناني مع
تكهُّنات الرد الإسرائيلي: تطبيع للإعلام اللبناني مع "إسرائيل"
نقاط على الحروف منذ ساعتين
فيديو| القسام تنشر مشاهد من كمين استهدف جنود العدو في بيت حانون شمال غزة
فيديو| القسام تنشر مشاهد من كمين استهدف جنود العدو في بيت حانون شمال غزة
فلسطين منذ ساعتين
الموسوي يدين إهانة براك للإعلاميين في قصر بعبدا: على السلطة استدعاء السفيرة الأميركية
الموسوي يدين إهانة براك للإعلاميين في قصر بعبدا: على السلطة استدعاء السفيرة الأميركية
لبنان منذ ساعتين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة