زار رئيس جمعية الإصلاح والوحدة الشيخ الدكتور ماهر عبد الرزاق سماحة المفتي الشيخ أحمد قبلان، في مكتبه في دار الإفتاء في بيروت، وتباحثا في مجمل الأوضاع الداخلية والخارجية وخاصة ما يجري في لبنان وغزّة.

بعد اللقاء؛ أدلى الشيخ عبد الرزاق بتصريح قال فيه: "تشرفنا اليوم بزيارة سماحة المفتي أحمد قبلان، وأكدنا دعمنا لسماحته في مواقفه الوطنية والإسلامية المشرفة، ونؤكد ضرورة الوحدة الوطنية والإسلامية بين مكونات الشعب اللبناني كلها، وذلك لمواجهة العدوّ الصهيوني ومشروعه التوسعي والإجرامي".

أضاف: "الواجب الوطني يفرض علينا جميعًا أن نلتف حول جيشنا ومقاومتنا؛ لأننا في حرب مع العدوّ الصهيوني المحتل، من أجل الحفاظ على لبنان وسيادته ووحدته الوطنية وتحرير أرضه".

ودعا الشيخ عبد الرزاق الحكومة اللبنانية إلى العودة عن: "القرارات التي تخدم العدوّ وتحقق حلمه وهو نزع سلاح المقاومة الذي حرر وانتصر وقدم التضحيات، وهو الآن يشكّل قوة ردع للعدو". وقال: "إن العودة عن الخطأ فضيلة، والمطلوب أن تعود الحكومة عن خطئها وخطيئتها وتحمي قوة بلدها وتحصن لبنان بوحدة أبنائه"؛ مضيفًا: "المطلوب أن لا نخضع لإملاءات الخارج ضدّ مصلحة وطننا ووحدته".

وحذر الشيخ عبد الرزاق من خطورة المؤامرة على لبنان وقال: "إن الخارج يريد إخضاعنا ونشر الفوضى والفتن بين اللبنانيين، وذلك خدمة للعدو الصهيوني".

وندد بالصمت العربي والإسلامي اتّجاه ما يحدث في غزّة، ورأى أن: "هذا الصمت يرتقي إلى مستوى المشاركة في الجريمة والحصار، وطالب بفتح الحدود والمعابر كلها مع غزّة".

الكلمات المفتاحية