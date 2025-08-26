نشر مراسل قناة "المنار" علي شعيب صورة لمركز الجيش اللبناني المُخلى في "حدب عيتا" والتي كان التقطها أحد أبناء بلدة عيتا الشعب صباح اليوم الثلاثاء (26 آب 2025)، والتي تحدثت عنها مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام عن أنها موقع ثامن مستحدث للعدو.

ومنعًا لتكريس معلومات مزيّفة، قال شعيب: " للتوضيح مرة جديدة حول المواقع المستحدثة الخمسة داخل الأراضي اللبنانية حتى لا يتم تكريس معلومات مغلوطة لتصبح حقيقة مع التكرار!!:

أولًا: يوجد خط أحمر يتقدم على الخط الأزرق بمئات الأمتار وضعه جيش الاحتلال "الإسرائيلي" على الخرائط بعد انسحابه من البلدات الحدودية وأنشأ منطقة عازلة لتصبح لاحقًا منطقة محتلة بالكامل من رأس الناقورة حتى مرتفعات جبل الشيخ، ويتحرك فيها جيش العدو كقوة مشاة أو عبر آليات صغيرة ( ATV ) بين الحين والآخر ومنها يتحرك أحيانًا باتجاه بعض البلدات ويقوم بتفجير ما تبقى من منازل مدنية.

ثانيًا: إنّ النقاط الخمس المعروفة كمواقع رئيسية أنشأها العدو "الإسرائيلي" ورفع من خلالها سواتر ضخمة مع دشم محصنة وأبراج مراقبة:

- تلة الحمامص

- طريق عام مركبا - حولا

- تلة جل الدير / عيترون

- جبل بلاط / غرب رامية

- منطقة اللبونة

واستحدث العدو موقعًا جديدًا في خلة المحافر جنوب بلدة عديسة جزء منه يقع في أراض متحفظ عليها.

وفي كفركلا، أبقى العدو على دشمة حراسة محصنة على الجدار تمامًا أثناء الانسحاب من البلدة ولا يوجد موقع جديد كالمواقع الستة.

