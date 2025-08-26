خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي "إسرائيل هيوم" | وهم "الاختراقات": خطوة للأمام وخطوتان إلى الوراء مع سورية

لبنان

ما حقيقة استحداث العدو لموقع ثامن في الجنوب اللبناني؟
لبنان

ما حقيقة استحداث العدو لموقع ثامن في الجنوب اللبناني؟

2025-08-26 12:46
107

نشر مراسل قناة "المنار" علي شعيب صورة لمركز الجيش اللبناني المُخلى في "حدب عيتا" والتي كان التقطها أحد أبناء بلدة عيتا الشعب صباح اليوم الثلاثاء (26 آب 2025)، والتي تحدثت عنها مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام عن أنها موقع ثامن مستحدث للعدو.

ومنعًا لتكريس معلومات مزيّفة، قال شعيب: " للتوضيح مرة جديدة حول المواقع المستحدثة الخمسة داخل الأراضي اللبنانية حتى لا يتم تكريس معلومات مغلوطة لتصبح حقيقة مع التكرار!!:

أولًا: يوجد خط أحمر يتقدم على الخط الأزرق بمئات الأمتار وضعه جيش الاحتلال "الإسرائيلي" على الخرائط بعد انسحابه من البلدات الحدودية وأنشأ منطقة عازلة لتصبح لاحقًا منطقة محتلة بالكامل من رأس الناقورة حتى مرتفعات جبل الشيخ، ويتحرك فيها جيش العدو كقوة مشاة أو عبر آليات صغيرة ( ATV ) بين الحين والآخر ومنها يتحرك أحيانًا باتجاه بعض البلدات ويقوم بتفجير ما تبقى من منازل مدنية.

ثانيًا: إنّ النقاط الخمس المعروفة كمواقع رئيسية أنشأها العدو "الإسرائيلي" ورفع من خلالها سواتر ضخمة مع دشم محصنة وأبراج مراقبة:

- تلة الحمامص

- طريق عام مركبا - حولا

- تلة جل الدير / عيترون

- جبل بلاط / غرب رامية

- منطقة اللبونة

واستحدث العدو موقعًا جديدًا في خلة المحافر جنوب بلدة عديسة جزء منه يقع في أراض متحفظ عليها.

وفي كفركلا، أبقى العدو على دشمة حراسة محصنة على الجدار تمامًا أثناء الانسحاب من البلدة ولا يوجد موقع جديد كالمواقع الستة.

الكلمات المفتاحية
لبنان الكيان الصهيوني الجنوب الجيش الاسرائيلي
إقرأ المزيد
المزيد
وفد حزب الله يلتقي ممثّلي الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية والإسلامية في إقليم الخروب
وفد حزب الله يلتقي ممثّلي الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية والإسلامية في إقليم الخروب
لبنان منذ 32 دقيقة
فيديو| سَيَرى العَالمُ بَأسَنا
فيديو| سَيَرى العَالمُ بَأسَنا
لبنان منذ ساعة
الموسوي يدين إهانة براك للإعلاميين في قصر بعبدا: على السلطة استدعاء السفيرة الأميركية
الموسوي يدين إهانة براك للإعلاميين في قصر بعبدا: على السلطة استدعاء السفيرة الأميركية
لبنان منذ ساعتين
وزير المال يوقّع قرضًا بقيمة 250 مليون دولار لإعادة الإعمار
وزير المال يوقّع قرضًا بقيمة 250 مليون دولار لإعادة الإعمار
لبنان منذ 5 ساعات
مقالات مرتبطة
وفد حزب الله يلتقي ممثّلي الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية والإسلامية في إقليم الخروب
وفد حزب الله يلتقي ممثّلي الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية والإسلامية في إقليم الخروب
لبنان منذ 32 دقيقة
تكهُّنات الرد الإسرائيلي: تطبيع للإعلام اللبناني مع
تكهُّنات الرد الإسرائيلي: تطبيع للإعلام اللبناني مع "إسرائيل"
نقاط على الحروف منذ ساعتين
فيديو| القسام تنشر مشاهد من كمين استهدف جنود العدو في بيت حانون شمال غزة
فيديو| القسام تنشر مشاهد من كمين استهدف جنود العدو في بيت حانون شمال غزة
فلسطين منذ ساعتين
الموسوي يدين إهانة براك للإعلاميين في قصر بعبدا: على السلطة استدعاء السفيرة الأميركية
الموسوي يدين إهانة براك للإعلاميين في قصر بعبدا: على السلطة استدعاء السفيرة الأميركية
لبنان منذ ساعتين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة