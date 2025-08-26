4 مبعوثين أمريكيين احتلّوا منبر بعبدا بشكل متتالٍ، واسترسلوا في الحديث عن سلاح المقاومة ونزعه. بعد اجتماع مطوّل عقدوه مع رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون، تولّى أعضاء الوفد الأمريكي العريض التصريح لمهاجمة سلاح المقاومة والتنصّل من أيّة مسؤولية متعلّقة بإمكانية ضمان انسحاب العدو من الأراضي الجنوبية المحتلة.

شاهين

السيناتورة الأمريكية جين شاهين افتتحت التصريحات عقب اللقاء فقالت إن "اجتماعنا مع الرئيس جوزاف عون كان مثمرًا ونتفهّم أن نزع سلاح حزب الله خطوة صعبة لكنها حاسمة ونحن ندعم القرارات الجريئة التي تتخذها الحكومة"، وأضافت "الجيش اللبناني في حاجة إلى دعم مادي ولوجيستي وقد ناقشنا ذلك اليوم مع الرئيس عون وسنساعد في دعم الجيش والإقتصاد إذا تمكّن لبنان من نزع سلاح الحزب"، وتابعت "الولايات المتحدة تدعم إصلاحات القطاع المصرفي ونأمل أن ينجح مجلس النواب في إنجازها".

غراهام

بدوره، قال السيناتور ليندسي غراهام إن "حزب الله ليس وفيًا مع الشعب ويعمل لأجندة خارجية وليس للشعب اللبناني وأعتقد بأن اللبنانيين يريدون مستقبلًا أفضل و"إسرائيل" لن تنظر إلى لبنان بطريقة مختلفة إلا إذا قام لبنان بأمر مختلف"، على حدّ تعبيره.

وأشار الى أن "الإنسحاب "الإسرائيلي" متعلّق بما سيقوم به لبنان وإذا لم يتم نزع سلاح حزب الله والفلسطينيين فلا تقدّم إلى أي مكان والسعودية لن تأتي".

وادّعى أن "فكرة نزع سلاح حزب الله جاءت من الشعب اللبناني، وعلى لبنان نزع سلاح حزب الله قبل السؤال عن انسحاب "إسرائيل"".

أورتاغوس

من ناحيتها، صرّحت المبعوثة الأمريكية مورغان أورتاغوس "حان وقت الأفعال في لبنان و"إسرائيل" مستعدّة أن تتحرّك خطوة خطوة مع قرارات الحكومة اللبنانيّة وسنساعد الحكومة للمضي قدمًا في القرار التاريخي ونشجّع إسرائيل على القيام بخطواتها".

براك

أمّا الموفد الأميركي توم براك فأشار في تصريحه الى أن "الحكومة والجيش سيستعرضان في 31 آب خطّة، ولا نتحدث عن حرب بل عن اقتناع حزب الله بالتخلي عن السلاح"، وقال "الحكومة اللبنانية ستقدم خطة لنزع سلاح حزب الله وأعتقد أنها ستنجح".

ولفت الى أن "الحكومة اللبنانية حددت 11 نقطة ووعدت بالالتزام بها والأولى خطة لنزع سلاح حزب الله"، وصرّح "سنقوم بالتمديد لـ"اليونيفيل" لسنة واحدة فقط.. مضى فترة طويلة على وجود اليونيفيل في لبنان وندفع مليار كلّ عام وما زلتم في حالة ضياع لذا ركّزوا على الجانب اللبناني ولا تعتمدوا على الخارج ويمكن إقناع الحزب من دون حرب وأدعم قرار ترامب في ما يخصّ اليونيفيل".

وتابع "يجب أن تدخل الأموال من الخليج لإعادة الإزدهار في لبنان وسنخلق صندوقًا إقتصاديًا لدعم لبنان، نرغب في رؤية ازدهار واستقرار لبنان لكن سلاح حزب الله يقف عقبة أمام ذلك"، وأردف "الشرع لا مصلحة له بوجود اي علاقة عدائية مع لبنان بل يتطلع إلى تعاون وعلاقة تاريخية معه ومستعد للتعاون بشأن الحدود"

وأشار الى "أننا لا نريد حربًا أهلية في لبنان، وزعم أن "إسرائيل" ستنسحب من النقاط الخمس بعد نزع سلاح حزب الله"، وقال "سيتم الحديث عن الضمانات الأمنية على الحدود بعد تقديم الحكومة اللبنانية خطة نزع سلاح حزب الله.. "إسرائيل" تطرح اتخاذ خطوة مقابل خطوة حيال خطة نزع سلاح حزب الله".

الكلمات المفتاحية