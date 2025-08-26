كشف موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت"، الذي كان من المفترض أن ينعقد هذا المساء (الثلاثاء) في الساعة 18:00، قُدِّم إلى الساعة 16:00 وقُيِّد حتّى الساعة 19:00 - وذلك بناءً على طلب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وزير الحرب يسرائيل كاتس ووزراء آخرين - لكي يتمكّنوا من المشاركة في مأدبة VIP يقيمها رئيس مجلس "بنيامين" يتسرائيل غانتس في مطعم "ڤيستا" في حيّ "مشكنوت شئنانيم" في القدس المحتلة.

ووفقًا لمصادر الموقع، فقد أُجريت أمس جولة أمنية تمهيدية في المطعم استعدادًا لوصول رئيس الحكومة، وتمّ تمرير تعليمات للمدعوين. كما عُلم أن زوجته، سارة نتنياهو، يتوقع أن تصل هي أيضًا إلى الحدث وأن تعقد لقاءً مع زوجات جنود الاحتياط من المجلس في "بنيامين".

وقال الموقع: "في الدعوة الأصلية للحدث كُتب أن الوزير يسرائيل كاتس ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش سيشأركان فيه، إلا أنه بعد ذلك تمت المصادقة أيضًا على مشاركة رئيس الحكومة مع زوجته - ولم تُذكر مشاركتهما في الدعوة.

وأضاف: "وزراء في "الكابينت" وجّهوا انتقادًا حادًا للقرار: "مثير للسخرية أن يفضّل رئيس الحكومة ووزراء تكريم يتسرائيل غانتس على حساب وقت نقاش معمّق في "الكابينت". فقد ألتقاه أيضًا الأسبوع الماضي في إحياء مرور 50 عامًا على (مستوطنة) "عوفرا"".

يُذكر أن "الكابينت" كان من المفترض أن يتناول في النقاش خططًا عملياتية للسيطرة على غزّة - خطط تمت المصادقة عليها بالفعل بعد أن فوض "الكابينت" رئيس الحكومة ووزير الحرب بالمصادقة عليها بأنفسهم.

