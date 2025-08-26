أطلقت الصين بنجاح مجموعة جديدة من الأقمار الاصطناعية ذات المدار الأرضي المنخفض، من موقع "هاينان" لإطلاق المركبات الفضائية التجارية بمقاطعة هاينان جنوبي البلاد، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، أن المجموعة، وهي العاشرة من نوعها وستُشكل كوكبة انترنت، أطلقت في الساعة 3:08 صباحًا (بتوقيت بكين) على صاروخ حامل من طراز "لونج مارش - 8إيه"، حيث دخلت الأقمار المدارات المحدّدة لها بنجاح.

وفي سياق آخر، أطلقت شركة روكيت لاب خمسة أقمار صناعية لصالح عميل سري هذا اليوم في عملية الإطلاق السبعين الشاملة لصاروخ إلكترون، حيث انطلق حاملًا خماسية الأقمار الصناعية، من موقع روكيت لاب بنيوزيلندا.

وفقًا لما ذكره موقع "space"، تطلق هذه المهمّة، التي تُطلق عليها روكيت لاب اسم "عش، اضحك، أطلق"، خمسة أقمار صناعية إلى مدار دائري على ارتفاع 413 ميلًا (665 كيلومترًا) فوق الأرض، وهذا كلّ ما أعلن عنه بهذه الرحلة، المُحاطة بسرية تامة؛ وهي المهمّة الثانية من مهمتين مُتعاقد عليهما ستُطلقهما إلكترون لصالح عميل سري، وفقًا للشركة.



