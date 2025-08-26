خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي براك يُهين صحافيي بعبدا

منوعات

الصين تطلق أقمارًا اصطناعية ذات مدار أرضي منخفض بمقاطعة هاينان
منوعات

الصين تطلق أقمارًا اصطناعية ذات مدار أرضي منخفض بمقاطعة هاينان

2025-08-26 14:43
30

أطلقت الصين بنجاح مجموعة جديدة من الأقمار الاصطناعية ذات المدار الأرضي المنخفض، من موقع "هاينان" لإطلاق المركبات الفضائية التجارية بمقاطعة هاينان جنوبي البلاد، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي.
وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، أن المجموعة، وهي العاشرة من نوعها وستُشكل كوكبة انترنت، أطلقت في الساعة 3:08 صباحًا (بتوقيت بكين) على صاروخ حامل من طراز "لونج مارش - 8إيه"، حيث دخلت الأقمار المدارات المحدّدة لها بنجاح.

وفي سياق آخر، أطلقت شركة روكيت لاب خمسة أقمار صناعية لصالح عميل سري هذا اليوم في عملية الإطلاق السبعين الشاملة لصاروخ إلكترون، حيث انطلق حاملًا خماسية الأقمار الصناعية، من موقع روكيت لاب بنيوزيلندا.

وفقًا لما ذكره موقع "space"، تطلق هذه المهمّة، التي تُطلق عليها روكيت لاب اسم "عش، اضحك، أطلق"، خمسة أقمار صناعية إلى مدار دائري على ارتفاع 413 ميلًا (665 كيلومترًا) فوق الأرض، وهذا كلّ ما أعلن عنه بهذه الرحلة، المُحاطة بسرية تامة؛ وهي المهمّة الثانية من مهمتين مُتعاقد عليهما ستُطلقهما إلكترون لصالح عميل سري، وفقًا للشركة.
 

الكلمات المفتاحية
الصين الصواريخ الاقمار الصناعية الانترنت
إقرأ المزيد
المزيد
الصين تطلق أقمارًا اصطناعية ذات مدار أرضي منخفض بمقاطعة هاينان
الصين تطلق أقمارًا اصطناعية ذات مدار أرضي منخفض بمقاطعة هاينان
منوعات منذ 6 ساعات
ماذا وراء قلّة الشهية في الصيف؟
ماذا وراء قلّة الشهية في الصيف؟
منوعات منذ 6 أيام
مبتكر
مبتكر "شات جي بي تي": الذكاء الاصطناعي بلغ مرحلة "الفقاعة"
منوعات منذ 6 أيام
"ثورة بلا ماء" .. عمل مسرحيّ في أربعينية الحسين (ع)
منوعات 2025-08-15
مقالات مرتبطة
الصين تطلق أقمارًا اصطناعية ذات مدار أرضي منخفض بمقاطعة هاينان
الصين تطلق أقمارًا اصطناعية ذات مدار أرضي منخفض بمقاطعة هاينان
منوعات منذ 6 ساعات
الصين تستفيد من إخفاق إستراتيجي أميركي كبير في فنزويلا
الصين تستفيد من إخفاق إستراتيجي أميركي كبير في فنزويلا
عربي ودولي منذ 22 ساعة
إيران: نمتلك صواريخ بقدرات أكثر من السابقة وسنستخدمها ضد أي عدوان صهيوني جديد
إيران: نمتلك صواريخ بقدرات أكثر من السابقة وسنستخدمها ضد أي عدوان صهيوني جديد
إيران منذ 6 أيام
مناورة صاروخية واسعة للقوة البحرية الإيرانية 
مناورة صاروخية واسعة للقوة البحرية الإيرانية 
إيران منذ 6 أيام
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة