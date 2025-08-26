خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي صحفية كندية: استقلتُ من "رويترز" لتواطئها مع الدعاية "الإسرائيلية"

إيران

اللواء موسوي: إيران مستعدة للتعاون مع باكستان للقضاء على الإرهاب
إيران

اللواء موسوي: إيران مستعدة للتعاون مع باكستان للقضاء على الإرهاب

2025-08-26 15:01
66

أعلن رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء عبد الرحيم موسوي، استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية للتعاون مع باكستان للقضاء على الإرهاب وتأمين حدود البلدين.

وأعرب اللواء موسوي اليوم الثلاثاء خلال محدثات هاتفيه مع قائد الجيش الباكستاني الجنرال سيد عاصم منير عن تعاطفه مع الشعب الباكستاني في أعقاب كارثة السيول والفيضانات الأخيرة التي تسببت بوقوع خسائر وأضرار جسيمة، وقال: "إننا سنقدم بكلّ فخر أي مساعدة في حدود قدرة قواتنا المسلحة لإخواننا في باكستان".

وبشأن العلاقات الثنائية بين إيران وباكستان، قال اللواء موسوي: "هناك علاقات جيدة للغاية بين البلدين على مختلف المستويات وعلى مستوى عال، ويمكن اعتبارها نموذجًا للعلاقات الأخوية".

وأشار رئيس أركان القوات المسلحة في إيران إلى ضرورة تأمين الحدود المشتركة بين إيران وباكستان لمواجهة الإرهاب عبر البلدين وقال: "للأسف زادت أنشطة الجماعات الإرهابية على جانبي الحدود ونحن مستعدون للتعاون للقضاء على الإرهاب في هذه المنطقة وتأمين الحدود المشتركة".

وأعرب اللواء موسوي عن تقديره لموقف باكستان ودعمها للجمهورية الإسلامية الإيرانية في الدفاع المقدس الذي استمر اثني عشر يومًا وقال: "نتوقع اتّخاذ إجراءات عملية ضدّ الإرهابيين في ضوء هذا التعاون الثنائي وبالطبع، اتُخذت بعض الخطوات في الماضي والتي ينبغي تعزيزها وتعويض أوجه القصور فيها".

بدوره أعرب قائد الجيش الباكستاني خلال هذه المحادثات عن امتنانه لتعبير رئيس الأركان العامة عن تعاطفه مع الشعب الباكستاني، مقدمًا تعزيه للجمهورية الإسلامية الإيرانية باستشهاد ثلة من أفراد قوى الأمن الإيراني في سيستان وبلوشستان على أيدي المجموعات الإرهابية.

وقال الجنرال عاصم منير: "نحن نتفق معكم تمامًا بشأن أمن الحدود، ويجب أن نحول الحدود الباكستانية الإيرانية إلى حدود صداقة وأخوة وتنمية اقتصادية، وسنفعل ذلك بالتأكيد من خلال التعاون مع بعضنا".

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران الإرهاب باكستان
إقرأ المزيد
المزيد
بقائي: أوروبا ليست مخوّلة قانونًا أو أخلاقًا استخدام
بقائي: أوروبا ليست مخوّلة قانونًا أو أخلاقًا استخدام "آلية الزناد" 
إيران منذ ساعة
اللواء موسوي: إيران مستعدة للتعاون مع باكستان للقضاء على الإرهاب
اللواء موسوي: إيران مستعدة للتعاون مع باكستان للقضاء على الإرهاب
إيران منذ 5 ساعات
عراقتشي وبن فرحان: لتعزيز تنسيق الدول الإسلامية لمواجهة المشاريع الخطيرة للاحتلال 
عراقتشي وبن فرحان: لتعزيز تنسيق الدول الإسلامية لمواجهة المشاريع الخطيرة للاحتلال 
إيران منذ 22 ساعة
هيئة الأركان الإيرانية: ردّنا على أي تهديد لأعداء البلاد سيكون أكثر تدميرًا من الماضي
هيئة الأركان الإيرانية: ردّنا على أي تهديد لأعداء البلاد سيكون أكثر تدميرًا من الماضي
إيران منذ 22 ساعة
مقالات مرتبطة
مفاوضات جنيف تنطلق الثلاثاء والعلاقات الإيرانية-الأوروبية عند مفترق طرق
مفاوضات جنيف تنطلق الثلاثاء والعلاقات الإيرانية-الأوروبية عند مفترق طرق
عربي ودولي منذ 5 ساعات
اللواء موسوي: إيران مستعدة للتعاون مع باكستان للقضاء على الإرهاب
اللواء موسوي: إيران مستعدة للتعاون مع باكستان للقضاء على الإرهاب
إيران منذ 5 ساعات
أستراليا تنضم إلى الضغوط على إيران بتهمة
أستراليا تنضم إلى الضغوط على إيران بتهمة "العداء للسامية"
عربي ودولي منذ 9 ساعات
هيئة الأركان الإيرانية: ردّنا على أي تهديد لأعداء البلاد سيكون أكثر تدميرًا من الماضي
هيئة الأركان الإيرانية: ردّنا على أي تهديد لأعداء البلاد سيكون أكثر تدميرًا من الماضي
إيران منذ 22 ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة