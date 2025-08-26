أعلن رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء عبد الرحيم موسوي، استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية للتعاون مع باكستان للقضاء على الإرهاب وتأمين حدود البلدين.

وأعرب اللواء موسوي اليوم الثلاثاء خلال محدثات هاتفيه مع قائد الجيش الباكستاني الجنرال سيد عاصم منير عن تعاطفه مع الشعب الباكستاني في أعقاب كارثة السيول والفيضانات الأخيرة التي تسببت بوقوع خسائر وأضرار جسيمة، وقال: "إننا سنقدم بكلّ فخر أي مساعدة في حدود قدرة قواتنا المسلحة لإخواننا في باكستان".

وبشأن العلاقات الثنائية بين إيران وباكستان، قال اللواء موسوي: "هناك علاقات جيدة للغاية بين البلدين على مختلف المستويات وعلى مستوى عال، ويمكن اعتبارها نموذجًا للعلاقات الأخوية".

وأشار رئيس أركان القوات المسلحة في إيران إلى ضرورة تأمين الحدود المشتركة بين إيران وباكستان لمواجهة الإرهاب عبر البلدين وقال: "للأسف زادت أنشطة الجماعات الإرهابية على جانبي الحدود ونحن مستعدون للتعاون للقضاء على الإرهاب في هذه المنطقة وتأمين الحدود المشتركة".

وأعرب اللواء موسوي عن تقديره لموقف باكستان ودعمها للجمهورية الإسلامية الإيرانية في الدفاع المقدس الذي استمر اثني عشر يومًا وقال: "نتوقع اتّخاذ إجراءات عملية ضدّ الإرهابيين في ضوء هذا التعاون الثنائي وبالطبع، اتُخذت بعض الخطوات في الماضي والتي ينبغي تعزيزها وتعويض أوجه القصور فيها".

بدوره أعرب قائد الجيش الباكستاني خلال هذه المحادثات عن امتنانه لتعبير رئيس الأركان العامة عن تعاطفه مع الشعب الباكستاني، مقدمًا تعزيه للجمهورية الإسلامية الإيرانية باستشهاد ثلة من أفراد قوى الأمن الإيراني في سيستان وبلوشستان على أيدي المجموعات الإرهابية.

وقال الجنرال عاصم منير: "نحن نتفق معكم تمامًا بشأن أمن الحدود، ويجب أن نحول الحدود الباكستانية الإيرانية إلى حدود صداقة وأخوة وتنمية اقتصادية، وسنفعل ذلك بالتأكيد من خلال التعاون مع بعضنا".

