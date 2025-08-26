وقّع وزير المالية ياسين جابر مع المدير الإقليمي للبنك الدولي جان كريستوف كاريه قرضا مقدما من البنك بقيمة 250 مليون دولار مخصّصًا لإعادة إعمار البنى التحتية في المناطق التي تضررت جراء الاعتداءات "الإسرائيلية" على لبنان.

وقد تمّ التوقيع في حضور وزير الطاقة جو الصدي ووزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني ورئيس مجلس الإنماء والإعمار محمد قباني وأعضاء المجلس وممثل عن السفارة الفرنسية Hugo Bruel ومدير المالية العام جورج معراوي.

وزير المال

بداية، تحدث جابر :"اليوم مناسبة سعيدة ومهمة للبنان حيث نوقع على قرض حضرنا له منذ أشهر، وهو القرض الأول لإعادة الإعمار، وأتمنى في المستقبل أن تكون الأموال اللاحقة ليست قروضا بل منحا ومساعدات. لكننا اليوم نستطيع القول إننا بدأنا بالخطوات الأولى نحو إعادة الإعمار".

وبيّن أن "القرض اليوم هو مبلغ أساسي، لكن اتخذت أيضا خطوات أخرى بالنسبة لمساهمة الخزينة في إعادة الإعمار وبالنسبة لمساعدات أخرى تأتي من دول شقيقة وصديقة كالعراق الذي قدم 20 مليون دولار كبداية".



كما أوضح أن "القرض الذي نوقّعه اليوم هو مبلغ تأسيسي لإنشاء صندوق لإعادة إعمار البنى التحتية في المناطق المتضررة، نأمل أن يصل إلى مليار دولار".



ولفت إلى أن "فرنسا ستساهم بـ 75 مليون يورو ونأمل أن تزداد هذه المساهمات لاحقا من الأصدقاء والأشقاء". وقال:" هذا القرض مخصص للبنى التحتية من طرقات وكهرباء ومياه ومدارس ومستشفيات وكل أنواع القطاعات التي تضررت في المناطق المختلفة خلال الحرب الأخيرة".



وشكر جابر "البنك الدولي" وكذلك مجلس الوزراء على سرعة إقراره، وقال إنه "خلال أيام سيرسل إلى المجلس النيابي ليقر بشكل نهائي".

وأشار إلى أن "أعمال التنفيذ لأعمال إعمار وتأهيل هذه البنى ستكون من مهمة مجلس الإنماء والإعمار سواء الممولة من هذا القرض أو من كل الأموال التي ستأتي لتمويل الصندوق، كما ستكون بإشراف البنك الدولي والحكومة".

المدير الإقليمي للبنك الدولي



بدوره، تحدث المدير الإقليمي للبنك الدولي جان كريستوف كاريه فقال: "يُسعدني أن أنضم إليكم اليوم لتوقيع اتفاقية قرض مشروع الدعم الطارئ للبنان LEAP- وهو ركيزة في استراتيجية الحكومة اللبنانية للتعافي وإعادة الإعمار".

وأضاف: "مشروع LEAP ليس مجرد مشروع، هو إطار وطني مصمم لإعادة الخدمات الحيوية وبناء البنية التحتية العامة المتضررة بسرعة، وإرساء الأساس لإعادة الإعمار المستدامة والشاملة والقادرة على الصمود في وجه تغير المناخ. كما أشار معالي الوزير جابر، ونظرا لاحتياجات إعادة الإعمار الكبيرة في لبنان في أعقاب النزاع، تم تصميم برنامج LEAP كإطار قابل للتطوير بقيمة 1 مليار دولار أميركي، وبمساهمة أولية قدرها 250 مليون دولار أميركي من البنك الدولي. ويمكن للإطار أن يستوعب التمويل الإضافي - سواء من خلال منح أو قروض من الجهات المانحة وشركاء التنمية - في إطار هيكل موحد تقوده الحكومة ويقوم على الشفافية والمساءلة وتحقيق النتائج".

وأعلن أن "قرض البنك الدولي البالغ 250 مليون دولار سيمول المرحلة الأولى من برنامج LEAP . وسيمكن هذا الدعم الحكومة من بدء إعادة الإعمار والقيام بالاستثمارات الأكثر إلحاحا خلال الأشهر الـ 18 إلى ألـ 24 المقبلة - لمساعدة السكان النازحين على العودة، وتمكين المؤسسات من إعادة فتح أبوابها، والحفاظ على فرص العمل وخلقها، واستعادة الخدمات الأساسية للمجتمعات".

