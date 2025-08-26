خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
وفد حزب الله يلتقي ممثّلي الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية والإسلامية في إقليم الخروب
وفد حزب الله يلتقي ممثّلي الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية والإسلامية في إقليم الخروب

2025-08-26 20:27
التقى وفد قيادي من حزب الله برئاسة العضو في المجلس السياسي في الحزب الوزير السابق محمود قماطي، ممثّلي الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية والإسلامية في إقليم الخروب، وذلك في مركز "جبهة العمل الإسلامي" في برجا.

وحضر اللقاء رئيس الجبهة الشيخ زهير الجعيد، وممثّل عن الوزير السابق طارق الخطيب، ومسؤول قطاع الجبل في حزب الله بلال داغر، وممثّلون عن حركة أمل، والحزب القومي السوري الاجتماعي، وحزب المؤتمر الشعبي اللبناني، وحزب التوحيد العربي، والحزب الديمقراطي اللبناني، وعلماء وفعاليات وشخصيات ورؤساء وأعضاء مجالس بلديات المنطقة.

وتخلّل اللقاء كلمات لقماطي والشيخ جعيد وعدد من المشاركين؛ أكدّت أهمية التمسُّك بعوامل قوة لبنان في مواجهة المشاريع "الإسرائيلية" التي تستهدف لبنان من جنوبه إلى شماله، والتمسُّك بالمقاومة وسلاحها، ووقف الاعتداءات "الإسرائيلية"، وانسحاب العدو من كلّ الأراضي المحتلة، وإطلاق سراح جميع الأسرى، محذّرةً من كل المؤامرات التي يحيكها الموفدون الأميركيون.

