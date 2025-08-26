نظّمت محافظة بعلبك الهرمل، بالشراكة مع اتحاد بلديات بعلبك، ورشة عمل تنسيقية هدفت إلى إعداد خطة إنمائية شاملة، تمهيداً لعرضها على الجهات المانحة ومناقشة الأولويات والتحديات التنموية ضمن نطاق الاتحاد.

أقيمت الورشة في قاعة اتحاد بلديات بعلبك، بحضور أمين سر إدارة الكوارث والأزمات في المحافظة المهندس جهاد حيدر، ورئيس الاتحاد حسين علي رعد ونائبه الحاج عباس معاوية، إلى جانب عدد من رؤساء بلديات بعلبك الحاليين والسابقين، وممثلين عن هيئات اقتصادية وثقافية واجتماعية، بمشاركة فريق من الصليب الأحمر اللبناني الذي أسهم في إدارة النقاش.

وفي كلمته، شدّد رعد على أن اللقاء يشكل مقاربة أكاديمية للتخطيط الإستراتيجي، من أجل تحويل التحديات إلى فرص للتغيير الإيجابي وتعزيز العدالة التنموية والاجتماعية. وركّز على قضايا أساسية أبرزها دعم الزراعة، مواجهة التغير المناخي وأزمة المياه، معالجة ملف النفايات والتعديات، وتأمين موارد مالية مستدامة للبلديات.

بدوره، حذّر المهندس حيدر من خطورة الوضع المائي في لبنان، داعياً إلى وضع خطة طوارئ عاجلة، مؤكداً أن الخطط الإستراتيجية يجب أن تترجم إلى حلول عملية بعيداً عن الطابع النظري.

وتخللت الورشة مناقشة التحديات والفرص المتاحة، على أن تستكمل في جلسات لاحقة. واختتمت بخلاصة توصيات ركزت على تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات لمواجهة الأزمات المجتمعية والبيئية والتنموية، بما يسهم في تحسين ظروف العيش وتثبيت الاستقرار في المنطقة.

