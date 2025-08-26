أكَّد مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون الدولية والقانونية كاظم غريب آبادي، أنَّ المطلوب من الترويكا الأوروبية (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أن يمنحانا الوقت ويفسحا المجال للدبلوماسية.

وقال غريب آبادي في تدوينة عبر منصة "إكس" في نهاية اجتماع جنيف اليوم الثلاثاء 26 آب/أغسطس 2025 بين إيران وممثلي الشؤون السياسية للترويكا الأوروبية: "إيران لا تزال ملتزمة بالدبلوماسية وحل دبلوماسي ينتفع به الطرفان".

وتابع: "لقد عقدتُ والدكتور تخت روانجي (مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية) اجتماعًا آخر مع مديري الشؤون السياسية لدى الترويكا الأوروبية في جنيف؛ حيث طرح الجانبان مواقفهما حول القرار 2231".

وأشار إلى أنَّ "ايران لا تزال ملتزمة بالدبلوماسية وحل دبلوماسي ينتفع به الطرفان؛ وقد حان الوقت لتقوم الدول الأوروبية الثلاث ومجلس الأمن باختبار صحيح، من خلال إعطاء الوقت وفسح المجال للدبلوماسية".

وكانت قد عُقدت اليوم الجولة الثانية من المحادثات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والترويكا الأوروبية إلى جانب الاتحاد الأوروبي، في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية، وذلك على مستوى مساعدي وزراء الخارجية ونائب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي؛ وقد جاءت هذه المحادثات في أعقاب اعتداءات الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأخيرة على إيران.

