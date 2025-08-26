خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي البرازيل تندد بإساءات "إسرائيل": بدل أكاذيبه ليكشف كاتس حقيقة مهاجمة "مستشفى ناصر" 

إيران

غريب آبادي: على الترويكا الأوروبية ومجلس الأمن فسح المجال للدبلوماسية
إيران

غريب آبادي: على الترويكا الأوروبية ومجلس الأمن فسح المجال للدبلوماسية

2025-08-26 22:57
85

أكَّد مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون الدولية والقانونية كاظم غريب آبادي، أنَّ المطلوب من الترويكا الأوروبية (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أن يمنحانا الوقت ويفسحا المجال للدبلوماسية.

وقال غريب آبادي في تدوينة عبر منصة "إكس" في نهاية اجتماع جنيف اليوم الثلاثاء 26 آب/أغسطس 2025 بين إيران وممثلي الشؤون السياسية للترويكا الأوروبية: "إيران لا تزال ملتزمة بالدبلوماسية وحل دبلوماسي ينتفع به الطرفان".

وتابع: "لقد عقدتُ والدكتور تخت روانجي (مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية) اجتماعًا آخر مع مديري الشؤون السياسية لدى الترويكا الأوروبية في جنيف؛ حيث طرح الجانبان مواقفهما حول القرار 2231".

وأشار إلى أنَّ "ايران لا تزال ملتزمة بالدبلوماسية وحل دبلوماسي ينتفع به الطرفان؛ وقد حان الوقت لتقوم الدول الأوروبية الثلاث ومجلس الأمن باختبار صحيح، من خلال إعطاء الوقت وفسح المجال للدبلوماسية".

وكانت قد عُقدت اليوم الجولة الثانية من المحادثات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والترويكا الأوروبية إلى جانب الاتحاد الأوروبي، في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية، وذلك على مستوى مساعدي وزراء الخارجية ونائب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي؛ وقد جاءت هذه المحادثات في أعقاب اعتداءات الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأخيرة على إيران.

الكلمات المفتاحية
فرنسا بريطانيا المانيا الجمهورية الاسلامية في إيران أوروبا مجلس الامن
إقرأ المزيد
المزيد
إيران: حرس الثورة يعلن مقتل واعتقال مسلحين خلال عمليات في سيستان وبلوشستان
إيران: حرس الثورة يعلن مقتل واعتقال مسلحين خلال عمليات في سيستان وبلوشستان
إيران منذ 8 ساعات
الملف النووي وتطورات غزة محط اهتمتام الصحف الإيرانية 
الملف النووي وتطورات غزة محط اهتمتام الصحف الإيرانية 
إيران منذ 10 ساعات
غريب آبادي: على الترويكا الأوروبية ومجلس الأمن فسح المجال للدبلوماسية
غريب آبادي: على الترويكا الأوروبية ومجلس الأمن فسح المجال للدبلوماسية
إيران منذ 21 ساعة
عراقتشي: إيران لا تتدخَّل في لبنان.. و
عراقتشي: إيران لا تتدخَّل في لبنان.. و"إسرائيل" تريد نزع سلاح كل دول المنطقة
إيران منذ 22 ساعة
مقالات مرتبطة
في العراق.. لندن تسير وراء واشنطن
في العراق.. لندن تسير وراء واشنطن
مقالات منذ 8 ساعات
الملف النووي وتطورات غزة محط اهتمتام الصحف الإيرانية 
الملف النووي وتطورات غزة محط اهتمتام الصحف الإيرانية 
إيران منذ 10 ساعات
غريب آبادي: على الترويكا الأوروبية ومجلس الأمن فسح المجال للدبلوماسية
غريب آبادي: على الترويكا الأوروبية ومجلس الأمن فسح المجال للدبلوماسية
إيران منذ 21 ساعة
بقائي: أوروبا ليست مخوّلة قانونًا أو أخلاقًا استخدام
بقائي: أوروبا ليست مخوّلة قانونًا أو أخلاقًا استخدام "آلية الزناد" 
إيران منذ يوم
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة